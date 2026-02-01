ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل لقاء الكونفيدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة المصري ضد الزمالك اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة “بين سبورت”.

ويدخل الزمالك المباراة على أمل تحقيق الفوز للصعود للمركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

1- المصري: 7 نقاط.

2- الزمالك: 5 نقاط.

3- كايزر تشيفز: 4 نقاط.

4- زيسكو يونايتد: بدون نقاط.

خسارة الزمالك مع فوز كايزر تشيفز على زيسكو تبعد الأربيض عن البطاقة الثانية للعبور لدور ربع نهائي الكونفيدرالية.