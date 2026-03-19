محافظ سوهاج يهنئ "جمالات" الأم المثالية على مستوى المحافظة

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة جمالات حلمي علي محمود، الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة هذا العام، هنأها خلاله بفوزها بالجائزة، متمنيا لها التوفيق فيما هو قادم.

وأكد المحافظ للسيدة "جمالات" عبر الهاتف، أنها نموذجًا مشرفًا ومثالًا يحتذى به لسيدات المجتمع السوهاجي خاصة، والمجتمع المصري بصفة عامة.

واشاد بما قدمته من تضحيات كبيرة خلال رحلة حياتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها، والتي لم تمنعها من مواصلة كفاحها وتعليم بناتها.

يذكر أن السيدة جمالات تبلغ من العمر 61 عاما، من قرية أولاد يحيي بحري بمركز دار السلام، وهي ربة منزل مطلقة ولها ثلاثة بنات جميعهن مؤهلات عليا، حيث بدأت رحلة كفاحها عقب طلاقها من زوجها مرتين لإصراره على عدم تعليم البنات.

وقد التحقت بفصول محو الأمية وحصلت على الشهادة الإعدادية، وقد واجهت الكثير من المتاعب في تعليم بناتها لكي تصل بهن إلى بر الأمان.

ومن المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج السيدة "جمالات" بمكتبه لتكريمها، وذلك عقب التكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.