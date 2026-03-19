محافظ سوهاج: ضخ 365 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية وتشغيل مصانع التعبئة 24 ساعة خلال عيد الفطر

أكد محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، اتخاذ المحافظة حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بشكل منتظم بمختلف قرى ونجوع المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .. مشيرًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصة المحافظة بنحو 365 ألف أسطوانة إضافية، إلى جانب تشغيل مصنعي تعبئة البوتاجاز على مدار 24 ساعة بنظام ثلاث ورديات، لمواجهة زيادة الطلب خلال هذه الفترة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس، أنه تم كذلك تفعيل غرفة الأزمات بوحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام على مدار اليوم، وربطها بغرف العمليات التابعة لمديرية التموين والوحدات المحلية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد راشد، على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمستودعات البوتاجاز بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق خاصة خلال المواسم والأعياد، حفاظًا على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن جانبه، أوضح سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 26 محضرًا في مراكز «سوهاج، والمراغة، وطهطا، وجرجا، والبلينا»، تنوعت بين عدم الإعلان عن سعر الأسطوانة، والتصرف في الحصص، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وتجميع الأسطوانات بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم إمساك السجلات.

وأكد وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.