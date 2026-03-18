محافظ سوهاج يشهد ختام دوري “حماة وطن” بنادي سوهاج الرياضي

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، فعاليات ختام دوري “حماة وطن”، والذي أُقيم بنادي سوهاج الرياضي، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب مختار همام امين عام حزب “حماة وطن” بسوهاج.

محافظة سوهاج

وذلك إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية، وجمع من أهالي المحافظة.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي “الطواحين” و”توشكي”، في أجواء تنافسية مميزة، وانتهت بفوز فريق “الطواحين” وتتويجه بكأس البطولة.

وأكد المحافظ على أهمية دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، لما لها من دور كبير في تنمية قدرات الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم الدوري، وحرصهم على إخراج الحدث بصورة مشرفة.

وأوضح أمين عام حزب “حماة وطن” بسوهاج، ورئيس اللجنة المنظمة للدوري، أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق من مختلف قرى ومدن المحافظة.

بما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة واكتشاف المواهب بين الشباب، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

وقام محافظ سوهاج بتسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة، وسط إشادة بالمستوى الفني والروح الرياضية التي ظهرت خلال المنافسات.