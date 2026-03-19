ضبط 860 كيلو جرام لحوم ورنجة فاسدة في حملة بسوهاج.. صور

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول اللحوم والأسماك، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحملة مكبرة بسوهاج والبلينا، أسفرت عن ضبط 860 كيلو جرام من اللحوم والأسماك غير الصالحة.

حملات الطب البيطري

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن إدارة المجازر بالمديرية قامت بحملات مكبرة على منافذ بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة واللحوم البلدية بحي غرب ومدينة سوهاج، ومدينة البلينا.

وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط 160 كيلو من اللحوم والأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج، وتم ضبط 700 كيلو من الأسماك المملحة الغير صالحة بمركز البلينا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي انتظار قرار النيابة بالنسبة للمضبوطات.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات الرقابية بشكل دوري بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.