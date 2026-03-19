محافظ سوهاج يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية تداعيات سوء الأحوال الجوية

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس السيئ، والتعامل الفوري مع أية تداعيات على مدار الساعة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

وشدد محافظ سوهاج على مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات المناخية، والظواهر الطبيعية غير المعتادة.

خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية غرف العمليات على مدار الساعة.

كما أكد المحافظ على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأية مخاطر محتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، وجاهزية فرق عمل التدخل السريع، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل آثار أية تداعيات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.