الزمالك ضيفا على المصري البورسعيدي في صراع الثلاث نقاط بالكونفيدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة المصري ضد الزمالك اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة “بين سبورت”.

ويدخل الزمالك المباراة على أمل تحقيق الفوز للصعود للمركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي – محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – أحمد حمدي – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.