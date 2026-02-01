بعد ناصر ماهر .. تطورات ملف الراحلين فى الزمالك لحل الأزمة المالية

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الحالية، في ظل تلقي عدد من لاعبي الفريق عروضًا محلية وخارجية، بالتزامن مع رغبة ادارة النادي بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد ببيع بعض اللاعبين؛ من أجل الحصول على أكبر مقابل مادي لحل أزمات النادي المالية، التى تسببت فى مشاكل كبري منها إيقاف القيد بسبب 10 قضايا حتى الآن على النادي .

وكشفت مصادر مطلعة أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية إلى جانب عرض خارجي وسط ترقب من إدارة النادي لحسم موقف اللاعب خاصة في ظل كونه أحد العناصر الأساسية بالفريق خلال الموسم الجاري.

حسام مطلوب فى أوروبا

وفي السياق ذاته دخل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك دائرة الاهتمام الأوروبي بعدما وصلته عروض رسمية من ناديين في البرتغال وبولندا، وهو ما فتح باب النقاش داخل الإدارة بشأن مستقبله بين الاستفادة الفنية أو تحقيق مكاسب مالية حال الموافقة على رحيله.

عواد يطلب الرحيل

وعلى مستوى حراسة المرمى طلب محمد عواد الرحيل عن صفوف الزمالك اعتراضا على وضعه الحالي داخل الفريق.

وقررت إدارة النادي توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه فيما أبلغه جون إدوارد المدير الرياضى بضرورة إحضار عرض رسمي للموافقة على رحيله.

ناصر ماهر إلى بيراميدز

وفي ملف الانتقالات حسم الزمالك رحيل ناصر ماهر إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد اتفاق بين الطرفين حيث وافق الأبيض على بيع اللاعب في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني مع حصول النادي على مقابل مادي وبنود تحفظ حقوقه مستقبلا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن نادي بيراميدز سدد 40 مليون جنيه دفعة واحدة لنادي الزمالك وذلك ضمن الاتفاق النهائي بين الطرفين لإتمام صفقة انتقال ناصر ماهر.

وأوضح المصدر أن الزمالك كان مطالبا بسداد 18 مليون جنيه مستحقة لنادي بيراميدز متبقية من صفقة انتقال عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء قبل أن يتفق الطرفان على خصم قيمة القسط الثاني من تلك الصفقة والبالغ 12 مليون جنيه ليصبح إجمالي المديونية المتبقية على الزمالك 6 ملايين جنيه فقط.

وأضاف المصدر أن اللاعب ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته المالية المتبقية لدى نادي الزمالك والتي كانت تقدَر بنحو 10 ملايين جنيه في خطوة أسهمت بشكل كبير في تسهيل المفاوضات وتسريع إنهاء الصفقة بين جميع الأطراف.

وبناءً على هذه التفاصيل تصل إجمالي قيمة صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز إلى نحو 60 مليون جنيه يحصل الزمالك منها على 40 مليون جنيه نقدا بالإضافة إلى إسقاط مديونيات تقدَر بنحو 20 مليون جنيه من التزامات مالية سابقة.

منسى يقترب من الرحيل

كما بات ناصر منسي قريبا من مغادرة القلعة البيضاء في ظل تلقيه اهتماما من أكثر من ناد خاصة مع اتجاه إدارة الزمالك لإعادة ترتيب صفوف الفريق وتقليل الزحام في مركز الهجوم.

وعلى الجانب الفني أكد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك أن مواجهة المصري اليوم تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالكونفدرالية مشددًا على أن الهدف هو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي: إن الزمالك والمصري يعرفان بعضهما جيدا ولا توجد مفاجآت متوقعة، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحويل الأزمات الحالية إلى طاقة إيجابية داخل الملعب.

كما أوضح أن الفريق يعاني من بعض الغيابات بداعي الإصابة أبرزها عمر جابر في حين تمثل عودة عبد الله السعيد إضافة قوية قبل اللقاء المرتقب.