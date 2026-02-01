قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
تحقيقات وملفات

بعد ناصر ماهر .. تطورات ملف الراحلين فى الزمالك لحل الأزمة المالية

الزمالك
الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الحالية، في ظل تلقي عدد من لاعبي الفريق عروضًا محلية وخارجية، بالتزامن مع رغبة ادارة النادي بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد ببيع بعض اللاعبين؛ من أجل الحصول على أكبر مقابل مادي لحل أزمات النادي المالية، التى تسببت فى مشاكل كبري منها إيقاف القيد بسبب 10 قضايا حتى الآن على النادي .

وكشفت مصادر مطلعة أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية إلى جانب عرض خارجي وسط ترقب من إدارة النادي لحسم موقف اللاعب خاصة في ظل كونه أحد العناصر الأساسية بالفريق خلال الموسم الجاري.

حسام مطلوب فى أوروبا 

وفي السياق ذاته دخل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك دائرة الاهتمام الأوروبي بعدما وصلته عروض رسمية من ناديين في البرتغال وبولندا، وهو ما فتح باب النقاش داخل الإدارة بشأن مستقبله بين الاستفادة الفنية أو تحقيق مكاسب مالية حال الموافقة على رحيله.

عواد يطلب الرحيل 

وعلى مستوى حراسة المرمى طلب محمد عواد الرحيل عن صفوف الزمالك اعتراضا على وضعه الحالي داخل الفريق.

وقررت إدارة النادي توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه فيما أبلغه جون إدوارد المدير الرياضى بضرورة إحضار عرض رسمي للموافقة على رحيله.

ناصر ماهر إلى بيراميدز

وفي ملف الانتقالات حسم الزمالك رحيل ناصر ماهر إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد اتفاق بين الطرفين حيث وافق الأبيض على بيع اللاعب في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني مع حصول النادي على مقابل مادي وبنود تحفظ حقوقه مستقبلا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن نادي بيراميدز سدد 40 مليون جنيه دفعة واحدة لنادي الزمالك وذلك ضمن الاتفاق النهائي بين الطرفين لإتمام صفقة انتقال ناصر ماهر.

وأوضح المصدر أن الزمالك كان مطالبا بسداد 18 مليون جنيه مستحقة لنادي بيراميدز متبقية من صفقة انتقال عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء قبل أن يتفق الطرفان على خصم قيمة القسط الثاني من تلك الصفقة والبالغ 12 مليون جنيه ليصبح إجمالي المديونية المتبقية على الزمالك 6 ملايين جنيه فقط.

وأضاف المصدر أن اللاعب ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته المالية المتبقية لدى نادي الزمالك والتي كانت تقدَر بنحو 10 ملايين جنيه في خطوة أسهمت بشكل كبير في تسهيل المفاوضات وتسريع إنهاء الصفقة بين جميع الأطراف.

وبناءً على هذه التفاصيل تصل إجمالي قيمة صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز إلى نحو 60 مليون جنيه يحصل الزمالك منها على 40 مليون جنيه نقدا بالإضافة إلى إسقاط مديونيات تقدَر بنحو 20 مليون جنيه من التزامات مالية سابقة.

منسى يقترب من الرحيل

كما بات ناصر منسي قريبا من مغادرة القلعة البيضاء في ظل تلقيه اهتماما من أكثر من ناد خاصة مع اتجاه إدارة الزمالك لإعادة ترتيب صفوف الفريق وتقليل الزحام في مركز الهجوم.

وعلى الجانب الفني أكد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك أن مواجهة المصري اليوم تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالكونفدرالية مشددًا على أن الهدف هو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي: إن الزمالك والمصري يعرفان بعضهما جيدا ولا توجد مفاجآت متوقعة، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحويل الأزمات الحالية إلى طاقة إيجابية داخل الملعب.

كما أوضح أن الفريق يعاني من بعض الغيابات بداعي الإصابة أبرزها عمر جابر في حين تمثل عودة عبد الله السعيد إضافة قوية قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك نادي الزمالك جون ادوارد نبيل عماد دونجا حسام عبد المجيد

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

