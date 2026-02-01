تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري اليوم في الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري على ملعب السويس الجديد، في مباراة مهمة ضمن سعي الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء

يتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي. ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويحل كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو يونايتد جدول المجموعة بنقطة واحدة، مما يجعل المباراة حاسمة للزمالك للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.



غياب عدد من اللاعبين المؤثرين



سيخوض الزمالك المباراة في ظل غياب 9 لاعبين، منهم محمود جهاد وأحمد ربيع وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وعمر جابر وعمرو ناصر للإصابة.

بالإضافة إلى ذلك، يغيب محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية، فيما استبعد المدير الفني كل من محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية، ما سيشكل تحديًا للمدرب في اختيار التشكيل الأنسب.



تشكيل الزمالك المتوقع

استقر معتمد جمال على التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.

خط الوسط: نيل عماد دونجا، أدم كايد، محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويعول الزمالك على خبرة لاعبيه في وسط الملعب وقدرات الهجوم لضمان العودة بالنقاط الثلاث من مواجهة المصري، خاصة مع أهمية المباراة في رسم ملامح المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية



