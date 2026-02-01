قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذعر في المحلة.. إخلاء عاجل لعقار سكني بعد تصدعه فجأة بقرية «أبوعلي» والمحافظ يأمر بتشكيل لجنة هندسية
تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري اليوم في الكونفدرالية
«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري اليوم في الكونفدرالية

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري على ملعب السويس الجديد، في مباراة مهمة ضمن سعي الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء

يتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي. ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويحل كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو يونايتد جدول المجموعة بنقطة واحدة، مما يجعل المباراة حاسمة للزمالك للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.
 

غياب عدد من اللاعبين المؤثرين
 

سيخوض الزمالك المباراة في ظل غياب 9 لاعبين، منهم محمود جهاد وأحمد ربيع وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وعمر جابر وعمرو ناصر للإصابة.

بالإضافة إلى ذلك، يغيب محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية، فيما استبعد المدير الفني كل من محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية، ما سيشكل تحديًا للمدرب في اختيار التشكيل الأنسب.
 

تشكيل الزمالك المتوقع

استقر معتمد جمال على التشكيل المتوقع كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد خضري، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.
  • خط الوسط: نيل عماد دونجا، أدم كايد، محمد إسماعيل.
  • خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويعول الزمالك على خبرة لاعبيه في وسط الملعب وقدرات الهجوم لضمان العودة بالنقاط الثلاث من مواجهة المصري، خاصة مع أهمية المباراة في رسم ملامح المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية


 

الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يضغط على بتروجيت لضم توفيق محمد .. وشكري يعطل انتقاله للأهلي

الغندور

الإعلان خلال ساعات .. خالد الغندور يكشف عن صفقة جديدة لـ بيراميدز

برشلونة

الدوري الإسباني .. برشلونة يتفوق على إلتشي 2-1 في الشوط الأول

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

فيديو

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد