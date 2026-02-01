قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

محمد بدران   -  
علا محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025.

وشهدت القائمة غيابات عدة، حيث يغيب بسبب الإصابة كل من محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بينما لن يتمكن الفريق من الاستفادة من خدمات محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته للتدريبات، إضافة إلى غياب محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية بالإسكندرية

ترتيب الزمالك والمصرى 

يتصدر المصري البورسعيدي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كايزر برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو يونايتد المجموعة دون نقاط.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك المصري البورسعيدي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025 بطولة كأس الكونفدرالية محمود جهاد

