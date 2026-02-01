المصري بالأبيض أمام الزمالك فى إياب الكونفدرالية | صور

عُقد بأحد منتجعات مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الزمالك ، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون السماوي ، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي .



وترأس الاجتماع مراقب المباراة الليبي جمال سالم بحضور منسق عام المباراة الجامبي مصطفى جالو والنيجيري اوكي اوبي المنسق الأمني للمباراة والتونسية نورس الشرني المنسق الإعلامي للمباراة ومراقب الحكام التونسي سعيد كريدي ، بالإضافة لحكم المباراة الجزائري لطفي بوكواسة.



هذا وقد مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري ،والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.