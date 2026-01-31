وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

افتتح الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب محب حبشي - محافظ بورسعيد، النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد.

افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وقدَّم الحفل الأستاذ عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، وبدأت الفعاليات بتلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة المسابقة وأهدافها، ثم ألقى محافظ بورسعيد كلمة أشاد خلالها برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف للمسابقة، مؤكدًا اعتزاز المحافظة باستضافة هذا الحدث القرآني الدولي الذي يعكس عظمة كتاب الله، ويؤكد دور مصر الريادي في ترسيخ قيمه في نفوس الأجيال، مشددًا على أن المسابقة تمثل رسالة سلام بين الشعوب، وجسرًا للتواصل يجمع حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم.

وتضمَّن الحفل كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ألقتها نيابةً عنه الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، نقلت خلالها تحياته وتقديره للقائمين على المسابقة، وتهنئته للفائزين، مع توجيه الشكر لمحافظة بورسعيد على حُسن التنظيم وكرم الاستضافة.

وفي كلمته، رحَّب وزير الأوقاف بالحضور، معربًا عن سعادته بافتتاح هذه المسابقة في محافظة بورسعيد الباسلة التي شهدت أحداثًا عظيمة وسالت على أرضها دماء الشهداء، مؤكدًا فخره بأبناء مصر الذين يحملون القرآن الكريم إلى مختلف بقاع الأرض، ومشيرًا إلى أن المدرسة القرآنية المصرية الأصيلة تُعد مدرسة الإتقان والإحكام والعذوبة والروحانية.

وتخلَّلت فعاليات الحفل فقرات إنشادية وابتهالات دينية قدَّمها المنشدون: أحمد أبو خطوة، وعمر حشاد، ومحمد رجب، وأسامة علام، أسهمت في إضفاء أجواء روحانية مميزة على الاحتفالية.

وفي ختام الفعاليات، كرَّم محافظ بورسعيد وزير الأوقاف، وأهداه درع المسابقة، كما جرى تكريم عدد من الشخصيات الدينية المشاركة، وأصحاب المراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم للأئمة بمحافظة بورسعيد، التي تُقام بالتوازي مع المسابقة الدولية.

وشهد الحفل حضور ضيفي شرف المسابقة: فضيلة القاضي السيد إبراهيم بن راشد المريخي من مملكة البحرين الشقيقة، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، نائبةً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية لفضيلة المفتي، نائبًا عن فضيلة مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والسفير سيد الصلاحي - مساعد وزير الخارجية للشئون الدينية والثقافية والوافدين، والسفير غانم صقر الغانم - سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمستشار محمد المحبوبي - القائم بأعمال سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة، والأستاذ عمر محمد العبد - مستشار سفير جمهورية العراق، إلى جانب الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والقارئ الشيخ أحمد محمود علي البنا، والدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وتُقام النسخة التاسعة من المسابقة تحت رعاية وزارة الأوقاف، وبالشراكة مع محافظة بورسعيد، خلال الفترة من ٣٠ يناير حتى ٢ فبراير ٢٠٢٦م، بمشاركة ٤٤ متسابقًا من ٣٢ دولة، من بينهم ٣ متسابقين مصريين، على أن تُختتم فعالياتها يوم الاثنين المقبل بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.