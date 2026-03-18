ارتجاج في المخ.. طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
للمرة الثالثة خلال 5 ساعات .. الدفاع الجوي الإماراتي يتصدّى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات
كوريا الجنوبية: ندرس دعوة ترامب لتوفير مرافقة بحرية في مضيق هرمز
احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون
ذخائر عنقودية تهدّد إسرائيل .. إيران تضرب الاحتلال بأحدث صواريخها الباليستية
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله بجنوب لبنان
ليلة دموية في لبنان .. 17 قتيلًا وعشرات الجرحى بعد غارات إسرائيلية
لماذا خسر السنغال اللقب رسميًا؟ .. «الكاف» يوضح حيثيات القرار
تحذير إيراني ناري .. عراقجي: تداعيات الحرب ستطال الجميع بلا استثناء
قبل بدء التعاملات.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2026
«كاراجر» يُهاجم قرار نهائي أمم إفريقيا: ما حدث «جنون» ويُفقد البطولة مصداقيتها
توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«كاراجر» يُهاجم قرار نهائي أمم إفريقيا: ما حدث «جنون» ويُفقد البطولة مصداقيتها

جيمي كاراغر
محمد سمير

شنّ المحلل الإنجليزي جيمي كاراجر هجومًا لاذعًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية، والذي انتهى باعتبار منتخب السنغال خاسرًا ومنح اللقب إلى المغرب بنتيجة 3-0 اعتباريًا، رغم الاحتفالات التي أعقبت نهاية المباراة.

وأبدى كاراجر دهشته من المشهد بالكامل، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن أن يُصدق، قائلاً: “انتظروا… السنغال تفوز في النهائي، الجماهير تحتفل، اللاعبون يرفعون الكأس، ثم فجأة يُقال لهم: لا، المغرب هو الفائز 3-0! هل هذا مزاح؟”.

وأضاف النجم الإنجليزي السابق أن مثل هذه القرارات تُفقد البطولة قيمتها، مشددًا على أن حسم الألقاب يجب أن يكون داخل الملعب وليس عبر قرارات إدارية.

وقال: “هذا بالضبط ما يجعل كأس إفريقيا ليست بطولة كبرى. لا يمكن أن تمنح الميداليات اليوم، ثم تعود في اليوم التالي لتغيير البطل”.

وقارن كاراجر بين ما حدث في إفريقيا ونظيره في البطولات الأوروبية، مؤكدًا أن هذا السيناريو مستحيل الحدوث في مسابقات مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح: “في أوروبا، هذا لن يحدث أبدًا. لا يمكن تغيير نتيجة نهائي بعد التتويج، هذا أمر غير منطقي”.

وسخر كاراجر من المشهد داخل غرف الملابس بعد المباراة، مشيرًا إلى حالة الارتباك التي قد يعيشها اللاعبون، قائلاً: “تخيلوا لاعبي السنغال وهم يبكون، ولاعبي المغرب في حالة ارتباك… من يحمل الكأس الآن؟ هل هذه كرة القدم أم لعبة مونوبولي؟”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يُعد سابقة غير مقبولة، مضيفًا: “البطولات تُحسم في الملعب، وليس في المكاتب. لكن في كأس إفريقيا، يمكنك الاحتفال بالكأس اليوم وخسارتها غدًا، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

دعوى قضائية أمام المحكمة لإلزام الدولة بإصدار تشريع متكامل لحماية الحيوان

المتهم

خلافات مع زوجته.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يهرب حاملا طفلين بالغربية

مقتل سيدة في المنوفية

شاب يقتل جدته في المنوفية لسرقة أموالها

بالصور

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة في الفرن

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد