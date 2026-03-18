«كاراجر» يُهاجم قرار نهائي أمم إفريقيا: ما حدث «جنون» ويُفقد البطولة مصداقيتها

شنّ المحلل الإنجليزي جيمي كاراجر هجومًا لاذعًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية، والذي انتهى باعتبار منتخب السنغال خاسرًا ومنح اللقب إلى المغرب بنتيجة 3-0 اعتباريًا، رغم الاحتفالات التي أعقبت نهاية المباراة.

وأبدى كاراجر دهشته من المشهد بالكامل، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن أن يُصدق، قائلاً: “انتظروا… السنغال تفوز في النهائي، الجماهير تحتفل، اللاعبون يرفعون الكأس، ثم فجأة يُقال لهم: لا، المغرب هو الفائز 3-0! هل هذا مزاح؟”.

وأضاف النجم الإنجليزي السابق أن مثل هذه القرارات تُفقد البطولة قيمتها، مشددًا على أن حسم الألقاب يجب أن يكون داخل الملعب وليس عبر قرارات إدارية.

وقال: “هذا بالضبط ما يجعل كأس إفريقيا ليست بطولة كبرى. لا يمكن أن تمنح الميداليات اليوم، ثم تعود في اليوم التالي لتغيير البطل”.

وقارن كاراجر بين ما حدث في إفريقيا ونظيره في البطولات الأوروبية، مؤكدًا أن هذا السيناريو مستحيل الحدوث في مسابقات مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس الأمم الأوروبية.

وأوضح: “في أوروبا، هذا لن يحدث أبدًا. لا يمكن تغيير نتيجة نهائي بعد التتويج، هذا أمر غير منطقي”.

وسخر كاراجر من المشهد داخل غرف الملابس بعد المباراة، مشيرًا إلى حالة الارتباك التي قد يعيشها اللاعبون، قائلاً: “تخيلوا لاعبي السنغال وهم يبكون، ولاعبي المغرب في حالة ارتباك… من يحمل الكأس الآن؟ هل هذه كرة القدم أم لعبة مونوبولي؟”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يُعد سابقة غير مقبولة، مضيفًا: “البطولات تُحسم في الملعب، وليس في المكاتب. لكن في كأس إفريقيا، يمكنك الاحتفال بالكأس اليوم وخسارتها غدًا، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.