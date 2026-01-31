محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من المسابقة الدولية للقرآن الكريم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
ديني

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني
شيماء جمال

استقبل اللواء أ.ح. محب حبشي - محافظ بورسعيد، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمحافظة لحضور حفل افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تعقد برعاية كريمة من الدكتور مهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء. 

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في دعم حفظة كتاب الله، وتشجيع المواهب القرآنية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية في المجتمع.

كما استقبل المحافظ عددًا من كبار المسئولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية، وهم: الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، والسفير سيد الصلاحي، مساعد وزير الخارجية للشئون الدينية والثقافية والوافدين، والسفير غانم صقر الغانم - سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمستشار محمد المحبوبي - القائم بأعمال السفير الموريتاني بالقاهرة، والأستاذ عمر محمد العبد - مستشار سفير جمهورية العراق، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي - وزير الأوقاف السوداني الأسبق، والدكتور محمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عضو اللجنة الاستشارية لفضيلة المفتي، وفضيلة السيد القاضي إبراهيم بن راشد المريخي - ضيف شرف من مملكة البحرين الشقيقة، بحضور الدكتور عمرو عثمان - نائب محافظ بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مشيدًا باستمرارية تنظيم المسابقة ووصولها إلى نسختها التاسعة، وما تمثله من أهمية في رعاية النشء والشباب واكتشاف المتميزين في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

كما أشاد بحسن التنظيم والرعاية، مؤكدًا أهمية هذه المسابقة السنوية التي تحظى برعاية سامية من الدولة المصرية، ومبرزًا دورها في جذب المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المسابقة تظل أحد الفعاليات الرئيسة التي تبرز اهتمام مصر بالقرآن الكريم، وتسهم في تعميم الثقافة القرآنية في أنحاء العالم كافة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا.

وفي ختام كلمته، عبر عن دعمه الكامل للمسابقة، التي تؤكد دور مصر الريادي في الحفاظ على التراث القرآني وتعزيز القيم الإنسانية والجمالية من خلال القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن المسابقة تُقام بالمركز الثقافي ببورسعيد في الفترة من 30 من يناير حتى 2 من فبراير 2026، وتشهد مشاركة 44 متسابقًا من 32 دولة، بينهم 3 متسابقين مصريين، على أن تختتم فعالياتها يوم الاثنين المقبل بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة موضوعية

مستشفى الغردقة العام يُجري 15 عملية مياه بيضاء وينهي قوائم انتظار قسم الرمد

محافظ أسيوط يفتتح تطوير حي حسام كيلاني بديروط ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع وتحسين الخدمات

محافظ أسيوط يفتتح تطوير حي حسام كيلاني بديروط ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع

قطع الكهرباء بالبحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي في محافظة البحيرة.. اليوم

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

