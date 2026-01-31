محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من المسابقة الدولية للقرآن الكريم

استقبل اللواء أ.ح. محب حبشي - محافظ بورسعيد، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمحافظة لحضور حفل افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تعقد برعاية كريمة من الدكتور مهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في دعم حفظة كتاب الله، وتشجيع المواهب القرآنية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية في المجتمع.

كما استقبل المحافظ عددًا من كبار المسئولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية، وهم: الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، والسفير سيد الصلاحي، مساعد وزير الخارجية للشئون الدينية والثقافية والوافدين، والسفير غانم صقر الغانم - سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمستشار محمد المحبوبي - القائم بأعمال السفير الموريتاني بالقاهرة، والأستاذ عمر محمد العبد - مستشار سفير جمهورية العراق، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي - وزير الأوقاف السوداني الأسبق، والدكتور محمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عضو اللجنة الاستشارية لفضيلة المفتي، وفضيلة السيد القاضي إبراهيم بن راشد المريخي - ضيف شرف من مملكة البحرين الشقيقة، بحضور الدكتور عمرو عثمان - نائب محافظ بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مشيدًا باستمرارية تنظيم المسابقة ووصولها إلى نسختها التاسعة، وما تمثله من أهمية في رعاية النشء والشباب واكتشاف المتميزين في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

كما أشاد بحسن التنظيم والرعاية، مؤكدًا أهمية هذه المسابقة السنوية التي تحظى برعاية سامية من الدولة المصرية، ومبرزًا دورها في جذب المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المسابقة تظل أحد الفعاليات الرئيسة التي تبرز اهتمام مصر بالقرآن الكريم، وتسهم في تعميم الثقافة القرآنية في أنحاء العالم كافة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا.

وفي ختام كلمته، عبر عن دعمه الكامل للمسابقة، التي تؤكد دور مصر الريادي في الحفاظ على التراث القرآني وتعزيز القيم الإنسانية والجمالية من خلال القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن المسابقة تُقام بالمركز الثقافي ببورسعيد في الفترة من 30 من يناير حتى 2 من فبراير 2026، وتشهد مشاركة 44 متسابقًا من 32 دولة، بينهم 3 متسابقين مصريين، على أن تختتم فعالياتها يوم الاثنين المقبل بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.