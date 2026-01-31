كيف كشف الله العذاب عن قوم النبي يونس؟.. بهذا العمل ويغفل عنه كثيرون

لعل ما يطرح السؤال عن كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس ؟ هو أننا قد نجد فيه طريقًا للنجاة من غضب الله سبحانه وتعالى، ونكن من الفائزين برحمة الله جل وعلا وفضله، خاصة وأن قصة استفهام كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس ؟ ليست من الأمور المعروفة للجميع وإن عرفوا قصة النبي يونس -عليه السلام-، إلا أنه يظل استفهام: كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس ؟ من الأسرار الخفية لهذه القصة.

كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس

قد قص الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن قوم يونس -عليه السلام- بالتوبة فقال سبحانه: «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» الآية 98 من سورة يونس .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة ، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم .

وورد أن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين ، وأن من أسباب رفع ما عم الأرض من الكرب الشديد ، التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية ، والتجارب المباحة ، وأعظم أسباب رفع البلاء التوبة العامة من الأمة كلها ، فالله سبحانه وتعالى يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد.

قصة قوم يونس

قال الله تعالى : ( فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ) الآية 98 من سورة يونس، وقال تعالى : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)) من سورة " الأنبياء ".

وقال تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ۝ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ) الآيات من 139 - 148 سورة الصافات.

وقال الله سبحانه وتعالى : ( فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ (48) لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) من سورة القلم .

ما هو عذاب قوم النبي يونس

قال أهل التفسير : بعث الله يونس ، عليه السلام ، إلى أهل نينوى ; من أرض الموصل ، وهو يونس بن متى ، ومتى أبوه ، وهو من ولد بنيامين بن يعقوب . وقيل : لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى ، وهي أمه.

وكان قومه يعبدون الأصنام ، فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحيد ، فأقام فيها ثلاثا وثلاثين سنة يدعوهم ، فلم يؤمن غير رجلين ، فلما أيس من إيمانهم دعا عليهم ، فقيل له : ما أسرع ما دعوت على عبادي ! ارجع إليهم فادعهم أربعين يوما ، فدعاهم سبعة وثلاثين يوما ، فلم يجيبوه.

وقال لهم النبي يونس -عليه السلام- : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام ، وآية ذلك ألوانكم تتغير ، فلما أصبحوا تغيرت ألوانهم ، فقالوا : قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه كذبا فانظروا فإن بات فيكم فأمنوا من العذاب ، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب يصبحكم .

فلما كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب ، فخرج من بين أظهرهم، فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رءوسهم ، خرج عليهم غيم أسود هائل يدخن دخانا شديدا ، ثم نزل إلى المدينة فاسودت منه سطوحهم ، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك ، فطلبوا يونس فلم يجدوه ، فألهمهم الله التوبة ، فأخلصوا النية في ذلك.

وقصدوا شيخا وقالوا له : قد نزل بنا ما ترى فما نفعل ؟ فقال : آمنوا بالله وتوبوا وقولوا : يا حي يا قيوم ، يا حي حين لا حي ، يا حي محيي الموتى ، يا حي لا إله إلا أنت . فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الأرض ، وفرقوا بين كل دابة وولدها ، ثم عجوا إلى الله واستقالوه وردوا المظالم جميعا حتى إن كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه، فكشف الله عنهم العذاب ، وكان يوم عاشوراء يوم الأربعاء ، وقيل : للنصف من شوال يوم الأربعاء .

رفع العذاب الأخروي عن قوم يونس عليه السلام

وقد اختلف المفسرون ; هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة ، فينقذهم من العذاب الأخروي ، كما أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين ، الأظهر من السياق : نعم إن شاء الله ، كما قال تعالى : لما آمنوا وقال تعالى : وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي .

عدد قوم يونس عليه السلام الذين أرسل إليهم

وقد كانوا مائة ألف لا محالة . واختلفوا في الزيادة ; فعن مكحول : عشرة آلاف . وروى الترمذي بسنده عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون قال : يزيدون عشرين ألفا . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب . وعن ابن عباس : كانوا مائة ألف وثلاثين ألفا . وعنه ، وبضعة وثلاثين ألفا . وعنه ، وبضعة وأربعين ألفا . وقال سعيد بن جبير كانوا مائة ألف وسبعين ألفا .

إلقاء يونس في البحر والتقام الحوت له

واختلفوا ; هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ، أو هما أمتان ؟ على ثلاثة أقوال ، هي مبسوطة في التفسير، والمقصود أنه ، عليه السلام ، لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ، ركب سفينة في البحر ، فلجت بهم واضطربت ، وماجت بهم وثقلت بما فيها ، وكادوا يغرقون ، على ما ذكره المفسرون .

قالوا : فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا ، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ; ليتخففوا منه ، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس ، فلم يسمحوا به ، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا ، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه ، فأبوا عليه ذلك ، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا ; لما يريده الله به من الأمر العظيم.

قال الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ، ألقي في البحر ، وبعث الله ، عز وجل ، حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه .

وأمره الله تعالى : أن لا تأكل له لحما ، ولا تهشم له عظما ، فليس لك برزق ، فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل : إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه . قالوا : ولما استقر في جوف الحوت ، حسب أنه قد مات ، فحرك جوارحه فتحركت ، فإذا هو حي ، فخر لله ساجدا ، وقال : يا رب ، اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله .

مقدار لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه ; فقال مجالد عن الشعبي : التقمه ضحى ، ولفظه عشية . وقال قتادة : مكث فيه ثلاثا . وقال جعفر الصادق سبعة أيام . ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت : وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا، وقال سعيد بن أبي الحسن ، وأبو مالك : مكث في جوفه أربعين يوما . والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه .

تسبيح يونس عليه السلام في بطن الحوت

ولما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ، ويقتحم به لجج الموج الأجاجي ، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن ، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ، ورب السماوات السبع ، والأرضين السبع ، وما بينها ، وما تحت الثرى ، فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال ، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال ، الذي يعلم السر والنجوى ، ويكشف الضر والبلوى ، سامع الأصوات وإن ضعفت ، وعالم الخفيات وإن دقت ، ومجيب الدعوات وإن عظمت .

و قال في كتابه المبين ، المنزل على رسوله الأمين ، وهو أصدق القائلين ، ورب العالمين ، وإله المرسلين : وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ، فظن أن لن نقدر عليه أي ; نضيق . وقيل : معناه نقدر ، من التقدير . وهي لغة مشهورة : قدر ، وقدر .

فنادى في الظلمات قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وعمرو بن ميمون ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك : ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل . وقال سالم بن أبي الجعد : ابتلع الحوت حوت آخر ، فصار ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر .

وقوله تعالى : فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قيل : معناه ; لولا أنه سبح الله هنالك ، وقال ما قال من التهليل والتسبيح ، والاعتراف لله بالخضوع ، والتوبة إليه ، والرجوع إليه ، للبث هنالك إلى يوم القيامة ، ولبعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه .

وقيل : معناه : فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبحين أي ; المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا . قاله الضحاك بن قيس ، وابن عباس ، وأبو العالية ، ووهب بن منبه ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والسدي ، وعطاء بن السائب ، والحسن البصري ، وقتادة ، وغير واحد .

واختاره ابن جرير ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : يا غلام ، إني معلمك كلمات ; احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وروى ابن جرير في " تفسيره " ، والبزار في " مسنده " ، من حديث محمد بن إسحاق ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت ، أوحى الله إلى الحوت ، أن خذ ولا تخدش لحما ، ولا تكسر عظما .

فلما انتهى به إلى أسفل البحر ، سمع يونس حسا ، فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه ، وهو في بطن الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح وهو في بطن الحوت ، فسمعت الملائكة تسبيحه ، فقالوا يا ربنا ، إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة .

قال ذلك عبدي يونس ، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند ذلك ، فأمر الحوت فقذفه في الساحل ، كما قال الله تعالى وهو سقيم دعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وطرحه بالعراء وإنبات القرع عليه

قال ابن أبي حاتم في " تفسيره " : أن يزيد الرقاشي حدثه قال : سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يونس النبي عليه السلام ، حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات ، وهو في بطن الحوت قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فأقبلت الدعوة تحن بالعرش .

فقالت الملائكة : يا رب ، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال : أما تعرفون ذاك ؟ قالوا : يا رب ، ومن هو ؟ قال : عبدي يونس . قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة ؟ قال : نعم . قالوا : يا رب ، أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء ، فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى . فأمر الحوت فطرحه في العراء .

وورد عن أبي هريرة قال : طرح بالعراء ، وأنبت الله عليه اليقطينة . قلنا : يا أبا هريرة ، وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء . قال أبو هريرة : وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال : هشاش الأرض - قال : فتنفشخ عليه فترويه من لبنها ، كل عشية وبكرة ، حتى نبت ، وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ، ويزيد الرقاشي ضعيف ، ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم ، كما يتقوى ذاك بهذا .

وقد قال الله تعالى : فنبذناه أي ; ألقيناه بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار ، بل هو عار منها وهو سقيم أي ; ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الفرخ ، ليس عليه ريش . وقال ابن عباس ، والسدي ، وابن زيد : كهيئة الصبي حين يولد ، وهو المنفوس ، ليس عليه شيء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وغير واحد : هو القرع .

قال بعض العلماء : في إنبات القرع عليه حكم جمة ; منها أن ورقه في غاية النعومة ، وكثير وظليل ، ولا يقربه ذباب ، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره ، نيئا ومطبوخا ، وبقشره وببزره أيضا ، وفيه نفع كثير ، وتقوية للدماغ ، وغير ذلك . وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها ، وترعى في البرية ، وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ، ونعمته عليه ، وإحسانه إليه.

استجابته سبحانه وتعالى لدعاء يونس عليه السلام ونجاته

ولهذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي ; الكرب والضيق الذي كان فيه وكذلك ننجي المؤمنين أي ; وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا، وعن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اسم الله الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ، دعوة يونس بن متى قال : فقلت : يا رسول الله ، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال هي ليونس خاصة ، وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها ، ألم تسمع قول الله تعالى : فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فهو شرط من الله لمن دعاه به وعن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعا بدعاء يونس استجيب له . قال أبو سعيد الأشج : يريد به وكذلك ننجي المؤمنين .

قال الإمام أحمد : عن سعد - وهو ابن أبي وقاص - قال : مررت بعثمان بن عفان في المسجد ، فسلمت عليه ، فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء ؟ مرتين . قال : لا ، وما ذاك ؟ قلت : لا ، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد ، فسلمت عليه ، فملأ عينيه مني ، ثم لم يردد علي السلام . قال : فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه ، فقال : ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت . قال سعد : قلت : بلى . حتى حلف وحلفت . قال : ثم إن عثمان ذكر ، فقال : بلى ، وأستغفر الله وأتوب إليه ، إنك مررت بي آنفا ، وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا والله ، ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة .

قال سعد : فأنا أنبئك بها ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ، ثم جاء أعرابي فشغله ، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته ، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ، ضربت بقدمي الأرض ، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من هذا ؟ أبو إسحاق ؟ قال : قلت : نعم ، يا رسول الله . قال : فمه؟ قلت : لا والله ، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : نعم ، دعوة ذي النون ; إذ هو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له

