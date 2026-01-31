قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
محافظات

شرق بورسعيد: حملات يومية لمواجهة المخالفات والتعديات لفرض هيبة الدولة

محمد الغزاوى

 تواصل سمر الموافي  رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد جهودها الميدانية بقيادة حملات يومية مكبرة للقضاء على كافة أشكال المخالفات والتعديات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وحرصًا على تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الحي

وقادت رئيس الحي حملة مكبرة، اتسمت بالحزم والضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، رافقها  باسم عمر  سكرتير حي الشرق، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحى، وذلك استمرارا للحملات اليومية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بتوفير بيئة حضارية آمنة خالية من أي معوقات.

رئيس شرق بورسعيد تواصل شن الحملات اليومية المكبرة لفرض هيبة الدولة

واستهدفت الحملة شوارع سعد زغلول وعزمي، حيث أسفرت عن رفع العديد من التعديات والإشغالات المخالفة التي كانت تعوق حركة المارة والسيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت رئيس الحي بتوجيه إنذارات مشددة لأصحاب المحال والمخالفين، بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على نهر الطريق أو الأرصفة، حفاظًا على حق المواطنين في السير الآمن، والذي يعد من أهم الحقوق التي يسعى حي الشرق إلى توفيرها لكافة المواطنين.

وأكدت رئيس الحي أن الحي لا يتهاون في تطبيق القانون، وسيتم توقيع الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال عدم الالتزام أو تكرار المخالفات.

وفي سياق متصل شددت الموافي على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع شوارع وميادين حي الشرق، للقضاء على كل ما يشوه الصورة الحضارية، وفرض الانضباط، وتحقيق بيئة آمنة تليق بأهالي حى الشرق.

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

