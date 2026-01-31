شرق بورسعيد: حملات يومية لمواجهة المخالفات والتعديات لفرض هيبة الدولة

تواصل سمر الموافي رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد جهودها الميدانية بقيادة حملات يومية مكبرة للقضاء على كافة أشكال المخالفات والتعديات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وحرصًا على تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الحي

وقادت رئيس الحي حملة مكبرة، اتسمت بالحزم والضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، رافقها باسم عمر سكرتير حي الشرق، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحى، وذلك استمرارا للحملات اليومية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بتوفير بيئة حضارية آمنة خالية من أي معوقات.

رئيس شرق بورسعيد تواصل شن الحملات اليومية المكبرة لفرض هيبة الدولة

واستهدفت الحملة شوارع سعد زغلول وعزمي، حيث أسفرت عن رفع العديد من التعديات والإشغالات المخالفة التي كانت تعوق حركة المارة والسيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت رئيس الحي بتوجيه إنذارات مشددة لأصحاب المحال والمخالفين، بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على نهر الطريق أو الأرصفة، حفاظًا على حق المواطنين في السير الآمن، والذي يعد من أهم الحقوق التي يسعى حي الشرق إلى توفيرها لكافة المواطنين.

وأكدت رئيس الحي أن الحي لا يتهاون في تطبيق القانون، وسيتم توقيع الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال عدم الالتزام أو تكرار المخالفات.

وفي سياق متصل شددت الموافي على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع شوارع وميادين حي الشرق، للقضاء على كل ما يشوه الصورة الحضارية، وفرض الانضباط، وتحقيق بيئة آمنة تليق بأهالي حى الشرق.