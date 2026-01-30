قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المشاركون بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن يؤدون صلاة الجمعة وينشدون بمسجد السلام

ممثلون لـ 30 دولة.. متسابقو بورسعيد الدولية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام وينشدون بساحة المسجد
ممثلون لـ 30 دولة.. متسابقو بورسعيد الدولية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام وينشدون بساحة المسجد
محمد الغزاوى

أدّى المتسابقون الأجانب المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الـ 9، والتي تحمل اسم الشيخ محمود علي البنا، صلاة الجمعة  بمحافظة بورسعيد، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.


رحّب إمام المسجد بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم ورجال الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم صالح رئيس مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة للقرآن الكريم، والراعية لحفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، متحدثًا عن مكانة الحافظين لكتاب الله وفضلهم العظيم، وما أعدّه الله لهم من منزلة رفيعة.


ممثلون لـ 30 دولة.. متسابقو بورسعيد الدولية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام وينشدون بساحة المسجد

وعقب انتهاء الصلاة، أنشد المتسابقون مدائح نبوية في ساحة مسجد السلام، في مشهد لاقى إعجاب المصلين والحضور، وأضفى أجواء روحانية خاصة على محيط المسجد، عكست روح المحبة والتآخي بين ممثلي 30 دولة مشاركة في المسابقة.


ويُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في تمام الساعة 6 مساء اليوم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن يُذاع الحفل على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري.

