تعليمات مشددة.. «الوالي»: لا تهاون مع الإشغالات والالتزام بالاشتراطات البيئية بضواحى بورسعيد|شاهد

تابع فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد حملة شنتها الاجهزة التنفيذية للحى شاركت بها كلا من ادارة الاشغالات وادارة شئون البيئة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات الإشغالات ومراجعة الاشتراطات البيئية للمحلات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء

إزالة الإشغالات بضواحي بورسعيد

وقام الفريق الميدانى لإدارة الإشغالات بالضواحى بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والعودة لخطوط التنظيم المقررة بشارع الإمام محمد عبده والتنبيه بعدم تكرار المخالفات وإلا سيتم تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما قام الفريق الميدانى لإدارة شئون البيئة بمراجعة رخص المحلات والتفتيش على الاشتراطات البيئية بمحلات الشارع نفسه

وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة بناية حائط من الطوب والاسمنت وتحويطة مخالفة لخطوط التنظيم المسموح بها حول أحد المقاهى وترابيزات وكراسي من أمام المقهى ذاته كما تم مراجعة رخص المحلات والاشتراطات البيئية للمحلات والمقاهى بشارع الامام محمد عبده من أمام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى.



وشدّد فوزي الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة.



جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.

