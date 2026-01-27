رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة على معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 | شاهد

قادت شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة ميدانية مكبرة بمنطقة C6، استهدفت معاقل الفرزة والنباشين والتعديات العشوائية علي أراضي وأملاك الدولة، للحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الحضاري للحي.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن جهود تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة،

وأسفرت الحملة عن مصادرة أطنان من الفرزة ومخلفات صلبة ،وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات للتعامل الآمن معها ، وإزالة عدد من التعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالمنطقة ، وتشميع عدد من المخازن والشون تستخدم بشكل غير قانوني لتخزين الفرزة والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاط الفرزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار تعزيز نظم الإدارة البيئية المستدامة بالحي.

جاءت الحملة بقيادة رئيسة الحي وبمشاركة القيادات والإدارات المعنية بالحي ممثلة في : الإشغالات، الحجز الإداري، شؤون البيئة، المخلفات الصلبة، والأملاك، بحضور سكرتير الحي.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

وأضافت «العزبي» أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.



