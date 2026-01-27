قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
محافظات

لتعزيز الحوكمة وفصل المسئوليات.. رعاية بورسعيد تطلق برنامجا تدريبيا لمديري الإدارات

محمد الغزاوى

أطلقت رعاية بورسعيد الصحية البرنامج التدريبي المتخصص لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير منظومة الإدارة والتشغيل وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وبتوجيهات من الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد

ويركز البرنامج على رسم خريطة تدفق الأعمال (Workflow Process Mapping) وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك بمتابعة مباشرة من السيد مدير عام الفرع لضمان تحقيق المستهدفات التدريبية المرجوة.

 قام بتقديم المحتوى التدريبي الدكتورة نادين عبد الرحمن، مسئول التقييم والمتابعة بالفرع،  وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد القادر، رئيس قسم التقييم والمتابعة.

ويهدف البرنامج إلى بناء فهم موحد لآليات تحديد الأدوار والمسؤوليات عبر استخدام نماذج تطبيقية مثل نموذج "RACI Matrix"، لضمان وضوح المسؤوليات وتفادي ازدواجية الأدوار، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل إدارات الفرع.

ويرتكز التدريب على بناء القدرة على تخطيط العمليات اليومية وكيفية استخراج مجموعة من مؤشرات الأداء المقترحة (KPIs) المرتبطة بالتشغيل، مع وضع إطار زمني دقيق لقياس الإنجاز الفعلي وتحسين الأداء المؤسسي.

ويمثل هذا المسار التدريبي نقطة انطلاق علمية لتعزيز مبادئ المساءلة المؤسسية ورفع كفاءة الحوكمة، بما يضمن استدامة التميز في أداء الأطقم الإدارية والقيادية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

استهدف البرنامج في مرحلته الأولى كافة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات المعنية بالتشغيل والمتابعة بمقر الفرع، لضمان مواءمة الأهداف التشغيلية مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

بورسعيد الرعاية الصحية الحوكمة هيئة الرعاية الصحية

