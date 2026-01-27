لتعزيز الحوكمة وفصل المسئوليات.. رعاية بورسعيد تطلق برنامجا تدريبيا لمديري الإدارات

أطلقت رعاية بورسعيد الصحية البرنامج التدريبي المتخصص لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير منظومة الإدارة والتشغيل وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وبتوجيهات من الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد

ويركز البرنامج على رسم خريطة تدفق الأعمال (Workflow Process Mapping) وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك بمتابعة مباشرة من السيد مدير عام الفرع لضمان تحقيق المستهدفات التدريبية المرجوة.

قام بتقديم المحتوى التدريبي الدكتورة نادين عبد الرحمن، مسئول التقييم والمتابعة بالفرع، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد القادر، رئيس قسم التقييم والمتابعة.

ويهدف البرنامج إلى بناء فهم موحد لآليات تحديد الأدوار والمسؤوليات عبر استخدام نماذج تطبيقية مثل نموذج "RACI Matrix"، لضمان وضوح المسؤوليات وتفادي ازدواجية الأدوار، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل إدارات الفرع.

رعاية بورسعيد تُطلق برنامجاً تدريبياً لمديري الإدارات حول ادارة تدفق العمل وربطه بقياس الاداء.

ويرتكز التدريب على بناء القدرة على تخطيط العمليات اليومية وكيفية استخراج مجموعة من مؤشرات الأداء المقترحة (KPIs) المرتبطة بالتشغيل، مع وضع إطار زمني دقيق لقياس الإنجاز الفعلي وتحسين الأداء المؤسسي.

ويمثل هذا المسار التدريبي نقطة انطلاق علمية لتعزيز مبادئ المساءلة المؤسسية ورفع كفاءة الحوكمة، بما يضمن استدامة التميز في أداء الأطقم الإدارية والقيادية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

استهدف البرنامج في مرحلته الأولى كافة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات المعنية بالتشغيل والمتابعة بمقر الفرع، لضمان مواءمة الأهداف التشغيلية مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة.