بورسعيد.. حملات ليلية لإعادة الانضباط بشوارع حي المناخ| صور

واصلت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد قيادة حملات التفتيش على تراخيص المحال و الأفران و مجابهة الإشغالات حتى الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين .

وقادت العزبي يرافقها السيد الضو سكرتير عام الحي فريق العمل الميداني بادارات الإشغالات و البيئة للمرور على المحال التجارية و الأفران بمناطق قشلاء السواحل وكسرى والأمين.

العزبي تواصل حملاتها لإعادة الانضباط لشوارع مناخ بورسعيد حتى منتصف الليل

ووجهت رئيس مناخ بورسعيد تحذير آخير لأصحاب المحلات للالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي بالاشغالات على حرم الطريق العام .

كما طالبت أصحاب الأفران بتقديم تراخيص الأفران والمداخن بحديقة اقصي ظهر اليوم الاثنين بكتبها بديوان الحي.

وشددت رئيس مناخ بورسعيد بأنه لاتهاون مع المتعدين على املاك الدولة و مزاولي النشاط بدون تراخيص ممن يعرضون حياة المواطنين للخطر.

وأكدت رئيس حي المناخ استمرار الحملات خلال الفترات الصباحية و المسائية لاستعادة الانضباط بالشارع وفق توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد