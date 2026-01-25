استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين.. ضواحي بورسعيد يواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة |شاهد

تابع فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الصفا فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجى لحي الضواحي.





جاءت الحملة استجابة وتحرك فورى لشكاوى المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد.



كان رئيس الحي وجه إدارة الاشغالات وإدارة شئون البيئة استجابة لشكاوى المواطنين بشن حملة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بشوارع ومناطق متعددة بحي الضواحى



استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين ضواحي بورسعيد يواصل ازالة التعديات على املاك الدولة

تم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه بالالتزام بعدم العودة مرة اخري وأن من يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون بكل حزم



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة ومصادرة كشك غير مرخص أسفل عمارة رقم ٧٨ بمنطقة الصفا و جميع ملحقاته من ألواح و استندات خشبية ومعدنية مستخدمين سيارات ومعدات الحى



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



جاء ذلك ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تحقيقا للاستدامة البيئة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

