حسم على الأرض بلا تراجع… الوالي يقود ميدانيا حملة تحذيرية مكبرة في بورسعيد

قاد فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد حملة تحذيرية مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات شملت شئون البيئة والتفتيش على الرخص ومراجعة الاشتراطات البيئية بشارع ٢٣ ديسمبر بالتنسيق وبمعاونة شرطة المرافق

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق ومراجعة الاشتراطات البيئية والصحية للمحال والمطاعم لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد

الوالى.. لن يسمح بوجود إشغال بأى شبر بضواحى بورسعيد | شاهد

وضمت الحملة الموسعة تحذير التجار و اصحاب الاشغالات قبل رفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات بشارع 23 ديسمبر

وتم رفع وازالة كافة المخالفات و التنبيه على اصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم

و شملت الحملة التفتيش على التراخيص والاشتراطات البيئية والصحية، حيث قام رئيس الحى بنفسه بمراجعة تراخيص المحالات إلى جانب مراجعة الموقف القانوني للمحال والتراخيص ، واتخذت إدارة شئون البيئة بالحى الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مما أسفر عن تحرير محاضر بيئية للمخالفات المرصودة.

وأسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وعربات يد وشماسي وتند وبنوك خشبية وأكشاك وتند وكراسي و استاندات وحوامل معدنية وألواح وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى.

وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.