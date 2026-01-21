قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
محافظات

رئيس حي غرب بورسعيد تتابع تحصيل الايجارات المتأخرة لكافتيريات الشاطئ | صور

محمد الغزاوى

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي غرب، بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعمال تحصيل المتأخرات على كافتيريات الشاطئ بنطاق الحي.

وواصلت إدارة الأشغالات برئاسة محمد الجبه، اليوم، المرور على الكافتيريات لتحصيل الإيجارات المتأخرة من منتفعي كافتيريات شاطئ غرب بورسعيد.

لا تهاون مع التقاعس في دفع المبالغ المتأخرة

وأكدت المهندسة شيماء جودة على ضرورة عدم التقاعس في دفع المبالغ المتأخرة من إيجارات الكافتيريات.

وأشارت رئيس حى غرب بورسعيد  بأن  التأخير فى دفع استحقاقات الدولة  قد يتسبب فى اغلاق المكان  

و طالبت جودة من منتفعي الكافيتريات بالاهتمام بالمظهر الجمالى و بصورة جذابة و خاصة انها فى المدخل الغربى للمحافظة و تكون لافته لانتباه جميع  الزوار القادمين إلى بورسعيد من ناحية الغرب ،و بتجميل المكان الخاص بهم و المحيط بالكافتيريات ايضا دون اى تجاوزات أو تعديات ، مع الاهتمام بنظافة المكان باستمرار. 
 

و تابعت رئيس حى غرب بأن المظهر الجمالى يعتبر نوع من تنشيط السياحة للمكان و خاصة ان هناك اقبال كبير من رحلات اليوم الواحد  على شاطىء غرب بورسعيد فى فصل الصيف 

وأضافت رئيس غرب بورسعيد  بأن  اقبال الزوار للمكان يؤكد بأن هناك طفرة جديدة و تنشيط السياحة و خاصة ان مدخل بورسعيد الغربى به أماكن كثيرة ممكن استغلالها للنشاط السياحى  ، ومنها الالسنة البحرية التى تمنع نحر البحر و لكن تواجدها داخل المياه تجذب الزوار و يأتوا للتصوير فى هذا المكان و الاستمتاع بطقس بورسعيد .

بورسعيد شاطئ بورسعيد حى غرب محافظة بورسعيد

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

