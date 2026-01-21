رئيس حي غرب بورسعيد تتابع تحصيل الايجارات المتأخرة لكافتيريات الشاطئ | صور

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي غرب، بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعمال تحصيل المتأخرات على كافتيريات الشاطئ بنطاق الحي.

وواصلت إدارة الأشغالات برئاسة محمد الجبه، اليوم، المرور على الكافتيريات لتحصيل الإيجارات المتأخرة من منتفعي كافتيريات شاطئ غرب بورسعيد.

لا تهاون مع التقاعس في دفع المبالغ المتأخرة

وأكدت المهندسة شيماء جودة على ضرورة عدم التقاعس في دفع المبالغ المتأخرة من إيجارات الكافتيريات.

وأشارت رئيس حى غرب بورسعيد بأن التأخير فى دفع استحقاقات الدولة قد يتسبب فى اغلاق المكان

و طالبت جودة من منتفعي الكافيتريات بالاهتمام بالمظهر الجمالى و بصورة جذابة و خاصة انها فى المدخل الغربى للمحافظة و تكون لافته لانتباه جميع الزوار القادمين إلى بورسعيد من ناحية الغرب ،و بتجميل المكان الخاص بهم و المحيط بالكافتيريات ايضا دون اى تجاوزات أو تعديات ، مع الاهتمام بنظافة المكان باستمرار.



و تابعت رئيس حى غرب بأن المظهر الجمالى يعتبر نوع من تنشيط السياحة للمكان و خاصة ان هناك اقبال كبير من رحلات اليوم الواحد على شاطىء غرب بورسعيد فى فصل الصيف

وأضافت رئيس غرب بورسعيد بأن اقبال الزوار للمكان يؤكد بأن هناك طفرة جديدة و تنشيط السياحة و خاصة ان مدخل بورسعيد الغربى به أماكن كثيرة ممكن استغلالها للنشاط السياحى ، ومنها الالسنة البحرية التى تمنع نحر البحر و لكن تواجدها داخل المياه تجذب الزوار و يأتوا للتصوير فى هذا المكان و الاستمتاع بطقس بورسعيد .