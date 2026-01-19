ختام فعاليات الرخصة الأفريقية B12 و B13 في بورسعيد

اختتمت اليوم الاثنين في بورسعيد فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 و B13، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإشراف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وجمال نوفل المدير التنفيذي للمنطقة، وشارك في الفعاليات عباس نور الدين المحاضر الرئيسي، كما حاضر بها مجموعة من أبرز المحاضرين في مصر.

شارك في الدورة 50 مدربًا من بورسعيد، بواقع 25 مدرباً لكل رخصة، واستغرقت أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على "4 كورسات" ما بين عملي ونظري، بالإضافة إلى قانون كرة قدم، تشريح وفسيولوجي، إصابات، علم نفس، إدارة رياضية، تنمية بشرية، إعلام رياضي وتحليل للمباريات.