خلل برمجي في سيارات هوندا الكهربائية قد يسبب حوادث قاتلة

أعلنت شركة “هوندا” العالميّة ، عن حملة استدعاء كبرى تشمل أكثر من 65000 سيارة في السوق الأمريكي، نتيجة خلل برمجـي خطير قد يؤدي إلى توقف لوحة العدادات وشاشة المعلومات عن العمل بشكل مفاجئ.

وكشف بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في نهاية فبراير 2026، أن هذا العيب قد يتسبب في "إظلام" شاشة المؤشرات تمامًا أثناء القيادة؛ مما يحجب معلومات حيوية عن السائق مثل سرعة السيارة ومصابيح التحذير وكاميرا الرؤية الخلفية، وهو ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث نتيجة فقدان الوعي بالحالة التشغيلية للمركبة رسميًا.

طرازات "برولوج" و"أكيورا ZDX" الأكثر تأثرًا بالاستدعاء

تركزت حملة الاستدعاء بشكل أساسي على السيارات الكهربائية الجديدة التي تعتمد على منصات تكنولوجية متطورة؛ حيث شملت 45562 سيارة من طراز “هوندا برولوج” موديل 2024، ونحو 19573 سيارة من طراز “أكيورا ZDX” الفاخر.

وأوضحت التقارير الفنية وجود 6 أخطاء برمجية مستقلة داخل "وحدة التحكم في الراديو" (RCM)، يمكن لأي منها أن يتسبب في توقف النظام عن إرسال البيانات إلى الشاشات.

وبالرغم من أن المشكلة تظهر بشكل متقطع ويمكن حلها مؤقتًا عبر إعادة تشغيل السيارة، إلا أن الشركة قررت اتخاذ إجراء جذري لضمان سلامة العملاء وتجنب أي مخاطر محتملة على الطرقات.

تحديث مجاني في مراكز الخدمة وجدولة الرسائل في أبريل 2026

أكدت "هوندا" أن حل المشكلة يتمثل في "تحديث برمجـي" بسيط للوحدة المتضررة، وسيتم تنفيذه مجانًا بالكامل داخل مراكز الخدمة المعتمدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات رسمية لإخطار الملاك المتضررين بحلول 20 أبريل 2026، مع توجيههم لزيارة الوكلاء لتثبيت البرنامج المحدث الذي يعالج كافة الثغرات المرصودة.

وفي سياق متصل، طمأنت الشركة أصحاب الموديلات الأحدث لعام 2025 بأن سياراتهم آمنة تمامًا؛ حيث تم دمج التحديثات البرمجية الجديدة مباشرة في خطوط الإنتاج قبل خروجها للأسواق؛ مما يعكس سرعة استجابة الصانع الياباني في معالجة الأعطال التقنية المعقدة رسميًا.