قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل برمجي في سيارات هوندا الكهربائية قد يسبب حوادث قاتلة

هوندا
هوندا
عزة عاطف

أعلنت شركة “هوندا” العالميّة ، عن حملة استدعاء كبرى تشمل أكثر من 65000 سيارة في السوق الأمريكي، نتيجة خلل برمجـي خطير قد يؤدي إلى توقف لوحة العدادات وشاشة المعلومات عن العمل بشكل مفاجئ. 

وكشف بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في نهاية فبراير 2026، أن هذا العيب قد يتسبب في "إظلام" شاشة المؤشرات تمامًا أثناء القيادة؛ مما يحجب معلومات حيوية عن السائق مثل سرعة السيارة ومصابيح التحذير وكاميرا الرؤية الخلفية، وهو ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث نتيجة فقدان الوعي بالحالة التشغيلية للمركبة رسميًا.

طرازات "برولوج" و"أكيورا ZDX" الأكثر تأثرًا بالاستدعاء

تركزت حملة الاستدعاء بشكل أساسي على السيارات الكهربائية الجديدة التي تعتمد على منصات تكنولوجية متطورة؛ حيث شملت 45562 سيارة من طراز “هوندا برولوج” موديل 2024، ونحو 19573 سيارة من طراز “أكيورا ZDX” الفاخر. 

وأوضحت التقارير الفنية وجود 6 أخطاء برمجية مستقلة داخل "وحدة التحكم في الراديو" (RCM)، يمكن لأي منها أن يتسبب في توقف النظام عن إرسال البيانات إلى الشاشات. 

وبالرغم من أن المشكلة تظهر بشكل متقطع ويمكن حلها مؤقتًا عبر إعادة تشغيل السيارة، إلا أن الشركة قررت اتخاذ إجراء جذري لضمان سلامة العملاء وتجنب أي مخاطر محتملة على الطرقات.

تحديث مجاني في مراكز الخدمة وجدولة الرسائل في أبريل 2026

أكدت "هوندا" أن حل المشكلة يتمثل في "تحديث برمجـي" بسيط للوحدة المتضررة، وسيتم تنفيذه مجانًا بالكامل داخل مراكز الخدمة المعتمدة. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات رسمية لإخطار الملاك المتضررين بحلول 20 أبريل 2026، مع توجيههم لزيارة الوكلاء لتثبيت البرنامج المحدث الذي يعالج كافة الثغرات المرصودة. 

وفي سياق متصل، طمأنت الشركة أصحاب الموديلات الأحدث لعام 2025 بأن سياراتهم آمنة تمامًا؛ حيث تم دمج التحديثات البرمجية الجديدة مباشرة في خطوط الإنتاج قبل خروجها للأسواق؛ مما يعكس سرعة استجابة الصانع الياباني في معالجة الأعطال التقنية المعقدة رسميًا.

هوندا استدعاء هوندا 2026 عيوب هوندا برولوج الكهربائية صيانة أكيورا ZDX أعطال شاشات السيارات أخبار هوندا العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن والسنة

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين.. تعرف على موعد الإفطار

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد