محافظات

لفحص الذاكرات الإلكترونية.. تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوجته بضواحي بورسعيد لـ 15 فبراير

محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بتأجيل نظر القضية المتهم فيها م. ص. أ. م، إلى جلسة 15 فبراير، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وذلك لتمكين الجهات المختصة من فحص الذاكرات الإلكترونية المضبوطة واستكمال التقارير الفنية الخاصة بها.
 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 / 9 / 2025، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث نشبت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها داخل مسكن الزوجية مستخدمًا سلاحًا أبيض، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال.
وشهد يوسف أحمد فؤاد محمد مسعد، نجل المجني عليها، بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم أبلغه خلاله بقيامه بالتعدي على والدته، فانتقل على الفور إلى مسكنها ليجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها إصابات متعددة، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة، كما أيدت شقيقته مريم أحمد فؤاد محمد مسعد مضمون أقواله، وأضافت أنها لدى وصولها لمحل الواقعة شاهدت تجمع الأهالي وعلمت بقيام المتهم بقتل والدتهما.
وشهد حاتم السيد الشافعي عباس عبد الدايم، بأنه أبصر المتهم عقب ارتكاب الواقعة حاملًا كيسًا بلاستيكيًا يظهر منه سلاح أبيض، وتبدو عليه علامات الاضطراب والهلع، وبعدها علم بقيامه بقتل زوجته، فيما شهد إسلام تامر علي زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأن تحرياته أكدت وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، ونفذ جريمته مستخدمًا سكينًا، ثم تركها غارقة في دمائها، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.
 

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لإصابات طعنية وقطعية حيوية أحدثت جروحًا نافذة بالرئة اليسرى وجروحًا متعددة بمختلف أنحاء الجسد، وأدت إلى نزيف دموي غزير أودى بحياتها، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية لآثار الدماء المعثور عليها بمسرح الجريمة مع البصمة الوراثية للمجني عليها.
قررت المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمقيدة برقم 1738 لسنة 2025 كلي بورسعيد، إلى جلسة 15 فبراير، مع استمرار حبس المتهم، لحين الانتهاء من فحص الذاكرات الإلكترونية المضبوطة واستكمال نظر الدعوى.

