طلب إحاطة من رئيس كتلة بورسعيد البرلمانية بشأن جنوح وغرق السفينة FENER قبالة السواحل البورسعيدية

تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب ، ورئيس كتلة بورسعيد البرلمانية بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس،والمهندس وليد جمال الدين

رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بشأن واقعة جنوح وغرق السفينة FENER شمال سواحل محافظة بورسعيد بمنطقة الانتظار الغربية لقناة السويس.



جنوح السفينة FENE : تمثل خطر بيئي واقتصادي

وأوضح النائب عادل اللمعي، في طلب الإحاطة، المقدم استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن السفينة الغارقة كانت محملة بنحو 4 آلاف طن من الملح، فضلًا عن احتوائها على صهاريج وقود وزيوت، ما ينذر بحدوث تداعيات بيئية خطيرة في حال تسرب أي من هذه المواد إلى مياه البحر.



وأكد النائب عادل اللمعي أن استمرار وجود السفينة الغارقة بهذا الشكل على الشاطئ قد يؤدي إلى آثار بيئية واقتصادية مقلقة، تشمل تلوث الشاطئ، والإضرار بالثروة السمكية، والإخلال بالتوازن البيئي، فضلًا عن تهديد صحة المواطنين والتأثير السلبي على حركة السياحة بمحافظة بورسعيد.



وطالب "اللمعي"، بضرورة التحرك العاجل والسريع من قبل الجهات المختصة لانتشال السفينة، ومكافحة أي تسرب محتمل للوقود أو الزيوت أو أي مواد خطرة أخرى قد تكون على متنها، وذلك طمأنة للمواطنين وحفاظًا على الشاطئ والبيئة البحرية.



وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة مستقبلًا، مطالبًا بالنظر العاجل في الأمر والتعامل معه باعتباره أولوية قصوى نظرًا لخطورة تداعياته البيئية والاقتصادية.



واختتم النائب عادل اللمعي، طلبه بالتأكيد على أن حماية البيئة والشواطئ المصرية مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا حاسمًا وسريعًا من جميع الجهات المعنية.