حملة مكبرة لرفع الإشغالات بضواحي بورسعيد.. صور

قاد فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد من اللحظات الاولى لتوليه رئاسة الحى اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات والفروشات بشارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى.



جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



كان الوالى في استهلال أعماله، اقدم على قيادة حملة مكبرة لرفع الإشغالات، في أول أيام توليه مهام منصبه .

و قام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة مكبرة لرفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وعربات يد وتند وشماسي وكراسي وترابيزات من امام احد المقاهى وفروشات لبيع الاسماك والبحريات و استاندات وحوامل معدنية وألواح وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة.

