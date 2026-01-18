وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويؤكد توفير مناخ آمن للطلاب

أجرى الأستاذ طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، جولة تفقدية لعدد من مقرات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، يرافقه الأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك في ثاني أيام الامتحانات، والتي يؤدي خلالها الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، وفق الجداول المعلنة مسبقًا.

واستهل مدير المديرية جولته بمتابعة انتظام سير الامتحانات بلجنة مدرسة بورسعيد الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور الأستاذ أيمن هلهول، رئيس اللجنة المجمعة التي تضم 17 لجنة بإجمالي 445 طالبًا وطالبة من مدارس بورسعيد الرسمية لغات، وعمرو بن العاص الرسمية لغات، وليسية الحرية الخاصة، والعصفوري الخاصة، وعمر بن الخطاب الرسمية لغات، وسان جورج الخاصة، ومحمد السيد وحسن البدراوي الرسمية لغات.

وخلال المتابعة، اطمأن «الغرباوي» على مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي .

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

و أكد الطلاب استفادتهم الكاملة من المراجعات النهائية التي تم بثها يوميًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

كما تابع مدير المديرية انتظام العملية الامتحانية بلجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة بإدارة شرق التعليمية، وكان في استقبال سيادته الأستاذة شرين الدالي، رئيس اللجنة المجمعة التي تضم 18 لجنة بإجمالي 307 طلاب من مدارس ليسية الحرية الخاصة، والعصفوري الخاصة، وعمر بن الخطاب الرسمية لغات، وعمرو بن العاص الرسمية لغات، وسان جورج الخاصة، ومجمع حسن البدراوي ومحمد السيد الرسمية لغات، ومدرسة بورسعيد الرسمية لغات.

وأكد مدير المديرية خلال جولته داخل اللجان على توافر الهدوء والانضباط الكامل، مع التشديد على الالتزام بتعليمات منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي من ملحقاتها داخل اللجان، مشددًا على أن مخالفة ذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية سواء من الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

واختتم الأستاذ طاهر الغرباوي جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بلجنة مدرسة ابن خلدون الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، حيث استقبلته الأستاذة لينا عاشور، رئيس اللجنة المجمعة التي تضم 21 لجنة بإجمالي 396 طالبًا وطالبة من مدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة لغات، وابن خلدون الرسمية لغات، والحديدي والنادي الرسمية لغات، وأميرالدز لغات، وأميرالدز الدولية، ومكة المكرمة الرسمية والمتميزة لغات، وبورسعيد المتكاملة لغات، وبورسعيد المتكاملة الدولية.

وأشاد مدير المديرية بحالة الانضباط والالتزام داخل اللجان محل الجولة ، مؤكدًا حرص المديرية على توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وموجهًا الشكر لرؤساء اللجان والملاحظين على حسن الأداء والالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.