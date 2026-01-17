قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد غرق LABATROS على شاطئ بورسعيد.. نكشف تفاصيل غطس السفينة FENER بنفس المكان

السفينتين الغارقتين على سواحل بورسعيد
السفينتين الغارقتين على سواحل بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت السفينة الغارقة RENER بمياه البحر المتوسط على شاطئ بورسعيد استقرارها فى وضعيتها المغمورة بالمياه بنسبة تجاوزت 90% 


 

وبات الظاهر من جسم السفينة بعد انحسار مياه البحر وهدوء العاصفة مقدمتها التى يعتليها صارى علم ومؤخرتها التى عمرتها المياه عدا كابينة القيادة. 

كانت محافظة بورسعيد شهدت واقعة غرق جديدة لسفينة تجارية بعد مدة تجاوزت العام من نجاح وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة يوم 24 ابريل 2024 فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.


 

صدى البلد تكشف التفاصيل الكاملة لغرق السفينة FENER بشائر بورسعيد 

وجاءت السفينة FENER القادمة من لتكرر نفس المشهد فى نفس مكان غرق السفينة الأولى هذه الأيام يناير 2026 عقب خروجها بحمولة ملح تبلغ 4000 طن من ميناء شرق بورسعيد متجهة إلى غاطس المياه الإقليمية 


 

وسرعان ما وجه ربان السفينة استغاثة بطلب إلى تحركات هيئة قناة السويس لاكتشافه ثقب كبير فى جسم المركب أدى الي تسريب مياه البحر إلى داخلها مبدى رغبته فى التوجه الي اتجاه الشاطئ للتمكن من شحط المركب خشية تعرضها للغرق فسمح له 


 

وعقب وصول المركب إلى منطقة المياه الضحلة على شاطئ بورسعيد ونجاح عملية الشحوط لم تستطع المركب الصمود امام أمواج البحر العاتية والتى بلغ ارتفاعها مابين 3.5 م الى 5 امتار بالاضافة الى شدة الرياح فهوت المركب بميل 10 درجات الي اليمين و بدأت فى الغرق مما دفع الربان مجددا فى توجيه استغاثة لانقاذه وطاقم المركب البالغ عدده 12 بحار 


 

وعلى الفور وجهت هيئة قناة السويس قاطرتين و 3 لنشات إنقاذ بحرى ونجحت فى انتشال الطاقم كامل و التوجه به لتلقي الرعاية بأحد المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس كون احد البحارة اصيب بخلع فى الكتف 


 

وعقب انتهاءالإسعافات و الرعاية الصحية غادر الطاقم البحرى الي إحدى الاستراحات التابعة للهيئة وبدأت أعمال المناورة البحرية من أطقم الإنقاذ البحرى للوصول لانسب الحلول لإعادة انتشال وتعويم السفينة التى غمرت مياه البحر 90% من أجزاءها 


 

ومازالت عمليات المناورة و تقدير الموقف من قبل اطقم قناة السويس البحرية تجرى حتى كتابة تلك السطور تمهيدا لتعويمها مرة اخرى فى وقت لاحق خاصة بعد هدوء العاصفة البحرية 


 

وبإجراء مقارنة بين حال السفينتين الغارقة فى 2024 و الغارقة فى 2026 

يبلغ طول  FENER 122  متر و غاطس 3.5 و حمولة 4000 طن 


 

اماالسفينة LABATROS فيبلغ طولها 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن


 

فيما يبلغ عدد طاقم بحرى السفينتين يبلغ 12 بحار بينهم الربان 

بورسعيد شاطئ بورسعيد البحر المتوسط قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

ديانج

أحمد حسن :أليو ديانج يضغط للرحيل في يناير

النصر

دوري روشن السعودي .. رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الشباب

صن داونز

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد