بورسعيد.. 14181 طالبًا يؤدون امتحان الإعدادية في 58 لجنة اليوم

انطلقت اليوم السبت بمحافظة بورسعيد أمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية لمادتي اللغة العربية و التربية الدينية.

وأكد طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ ١٤١٨١ طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وذكر الغرباوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لتلك الامتحانات من خلال تجهيز ٥٩ لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير الجاري، بنظام الورقة الامتحانية «البوكليت»، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.