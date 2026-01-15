قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مراكز ثقافية وتجارية ومطاعم في مسار العائلة المقدسة بـ فرما بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمشروع منطقة الفرما “مسار العائلة المقدسة”
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمشروع منطقة الفرما “مسار العائلة المقدسة”
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية منطقة الفرما “مسار العائلة المقدسة” سياحيًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، واللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، والدكتورة علا نصر، وكيل وزارة السياحة والآثار بمحافظة بورسعيد، والقس بيمن صابر، ممثل الكنيسة، و عدد من الجهات المختصة بتنفيذ المشروع والإدارات المعنية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمشروع منطقة الفرما “مسار العائلة المقدسة” 

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ اخر التنسيقات التي جرى اتخاذها بشأن مشروع  تطوير وتنمية منطقة الفرما " مسار العائلة المقدسة"  بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والسائحين المستهدفين، حيث تستهدف مخططات التنمية  إقامة (مراكز ثقافية وتجارية وخدمية، مطاعم وكافيهات، مركز خدمة زوار، مركز لاستقبال رحلات السفاري، قاعة مؤتمرات)، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة المنطقة الأثرية والكنيسة بالمنطقة  

و وجه اللواء محب حبشي بسرعة إعداد تقرير شامل حول المخطط الاستثماري لمنطقة الفرما لاستغلالها سياحيٱ وذلك تمهيدٱ لمخاطبة الجهات المعنية، مع اتخاذ التنسيقات اللازمة التي تضمن سرعة البدء في المشروع و إحياء المنطقة، التي تُعد أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بما يتناسب مع عظمة موقع الفرما، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية.

وتم مناقشة خطة التسويق للمنطقة التي ترتكز على إبراز المكانة الخاصة بالفرما، وجرى تبادل الآراء والمقترحات مع المختصين حول آليات تنفيذ مقترح تنمية السياحة الدينية بموقع الفرما، باعتبارها تختزل ذاكرة مصر التاريخية وعناصرها المتفردة، من خلال خطة ترويج متكاملة الأبعاد، تستهدف جذب المستثمرين و خلق وعي عام برحلة العائلة المقدسة، وأهمية الفرما كأول محطة على أرض مصر، مع التركيز على تقديم الخدمات المرتبطة بالسياحة الدينية وتنفيذها على أعلى مستوى.

