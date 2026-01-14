رغم عدم استقرار الأحوال الجوية.. ضواحي بورسعيد يواصل مداهمة أوكار فرز القمامة

واصلت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد قيادة الحملة مشتركة مكبرة لإدارات شئون البيئة والاشغالات والحجز الإداري علي محال ومخازن الخردة والفرزة بمنطقة حرفين فاطمة الزهراء رغم عدم استقرار الأحوال الجوية وسوء الطقس







جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ضرورة مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لتحقيق اعلي درجة من الانضباط و النهوض بالمظهر الحضارى بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



وداهمت الحملة بقيادة العزبى اكبر بؤرة لمحلات ومخازن الفرزة بمناطق متفرقة بالحى



و قد أسفرت جهود الحملة عن إغلاق و تشميع مخازن ومحلات للفرزة والخردة ، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة للقضاء على مصادر التلوث، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مستخدمين سيارات ومعدات ولوادر الحى ٠



وشددت العزبى أنه لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى

