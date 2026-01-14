جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل بخطة السكان والتنمية.. تفاصيل

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة على المجلس القومي للسكان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسكان والتنمية المستدامة في إطار دعم جهود الدولة لتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية والحد من الزيادة الغير منضبطة للسكان.



جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل في خطة السكان والتنمية| تفاصيل

ويهدف اللقاء إلى مناقشة آليات تفعيل هذا التعاون من خلال الإمكانات التعليمية والطبية والبحثية التي تمتلكها جامعة بورسعيد، بما يسهم في دعم الدور الأكاديمي والمجتمعي للجامعة في تنفيذ خطط الدولة، خاصة في مجالات تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة، والمشورة السكانية، وتحسين الخصائص الديموغرافية للمجتمع المحلي.



حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بنائب وزير الصحة والسكان، معربًا عن تقديره لجهودها في إدارة الملف السكاني، ومؤكدًا أن مواجهة التحديات السكانية تمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن المصري والحد من النمو السكاني غير المنضبط في صدارة أولويات التنمية.



وأكد رئيس جامعة بورسعيد استعداد الجامعة الفوري لتفعيل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، يشمل تشغيل وحدات المشورة الصحية بمستشفى جامعة بورسعيد، وإطلاق قوافل طبية وتنموية متكاملة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توظيف طاقات طلاب الجامعة في نشر الوعي والثقافة الصحية والسكانية داخل الجامعة وخارجها، بما يسهم في خلق وعي مجتمعي مستدام يبدأ من الحرم الجامعي ويمتد إلى المجتمع المحيط.



و أشار رئيس جامعة بورسعيد إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به مستشفى جامعة بورسعيد في توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية والمشورة السكانية، وتقديم خدمات مجانية للمواطنين وفقًا لمعايير الخطة الوطنية للسكان والتنمية.



ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن سعادتها بالتواجد في جامعة بورسعيد، وهنأت رئيس الجامعة بافتتاح مستشفى الجامعة، مشيدة بما تمتلكه كلية الطب والمستشفى الجامعي من إمكانات أكاديمية وطبية تؤهل الجامعة لتكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ رؤية وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن تفعيل وحدات المشورة، وتحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة، والتوعية بالمباعدة بين الولادات تمثل ركائز أساسية لتحسين المؤشرات السكانية.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ الدكتور محمد كامل أن طلاب جامعة بورسعيد يمثلون قوة حقيقية لإحداث التغيير المجتمعي، مشيرًا إلى قدرة الجامعة على إعداد طلابها ليكونوا سفراء للتوعية والتغيير الإيجابي في المجتمع، بما يدعم جهود التنمية والحد من الزيادة السكانية.

وعلى هامش الزيارة، قامت نائب وزير الصحة والسكان بجولة بكلية الطب، يرافقها الأستاذ الدكتور محمد كامل، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة ثناء عبد العظيم عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والأستاذ الدكتور هبة يوسف وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على القطاع الصحي، ولفيف من رؤساء الأقسام.

وخلال اللقاء الموسع، تم استعراض تحليل ملف المواليد والوفيات – خطة السكان والتنمية (2023–2025) بمحافظة بورسعيد، والذي تضمن مؤشرات متعددة من بينها معدلات المواليد، ووفيات حديثي الولادة، ومعدلات الطلاق، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسب الولادات الطبيعية والقيصرية، ضمن منظومة تحليلية تشمل 29 مؤشرًا مركبًا لقياس الزيادة السكانية.



وأكدت الدكتورة عبلة الألفي الدور الحيوي لجامعة بورسعيد كمنارة أكاديمية وبحثية ومجتمعية، مشيرة إلى أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب كليات القطاع الصحي في دعم جهود الدولة،

و ناقشت إطلاق عدد من الدورات التدريبية والحملات التوعوية والإعلامية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.