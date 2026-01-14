قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل بخطة السكان والتنمية.. تفاصيل

جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل في خطة السكان والتنمية| تفاصيل
جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل في خطة السكان والتنمية| تفاصيل
محمد الغزاوى

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة على المجلس القومي للسكان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسكان والتنمية المستدامة في إطار دعم جهود الدولة لتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية والحد من الزيادة الغير منضبطة للسكان.
 

جامعة بورسعيد في قلب معركة الوعي السكاني كشريك فاعل في خطة السكان والتنمية| تفاصيل

 

ويهدف اللقاء إلى مناقشة آليات تفعيل هذا التعاون من خلال الإمكانات التعليمية والطبية والبحثية التي تمتلكها جامعة بورسعيد، بما يسهم في دعم الدور الأكاديمي والمجتمعي للجامعة في تنفيذ خطط الدولة، خاصة في مجالات تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة، والمشورة السكانية، وتحسين الخصائص الديموغرافية للمجتمع المحلي.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بنائب وزير الصحة والسكان، معربًا عن تقديره لجهودها في إدارة الملف السكاني، ومؤكدًا أن مواجهة التحديات السكانية تمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن المصري والحد من النمو السكاني غير المنضبط في صدارة أولويات التنمية.
 

وأكد رئيس جامعة بورسعيد استعداد الجامعة الفوري لتفعيل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، يشمل تشغيل وحدات المشورة الصحية بمستشفى جامعة بورسعيد، وإطلاق قوافل طبية وتنموية متكاملة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توظيف طاقات طلاب الجامعة في نشر الوعي والثقافة الصحية والسكانية داخل الجامعة وخارجها، بما يسهم في خلق وعي مجتمعي مستدام يبدأ من الحرم الجامعي ويمتد إلى المجتمع المحيط.
 

و أشار رئيس جامعة بورسعيد إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به مستشفى جامعة بورسعيد في توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية والمشورة السكانية، وتقديم خدمات مجانية للمواطنين وفقًا لمعايير الخطة الوطنية للسكان والتنمية.
 

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن سعادتها بالتواجد في جامعة بورسعيد، وهنأت رئيس الجامعة بافتتاح مستشفى الجامعة، مشيدة بما تمتلكه كلية الطب والمستشفى الجامعي من إمكانات أكاديمية وطبية تؤهل الجامعة لتكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ رؤية وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن تفعيل وحدات المشورة، وتحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة، والتوعية بالمباعدة بين الولادات تمثل ركائز أساسية لتحسين المؤشرات السكانية.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ الدكتور محمد كامل أن طلاب جامعة بورسعيد يمثلون قوة حقيقية لإحداث التغيير المجتمعي، مشيرًا إلى قدرة الجامعة على إعداد طلابها ليكونوا سفراء للتوعية والتغيير الإيجابي في المجتمع، بما يدعم جهود التنمية والحد من الزيادة السكانية.
وعلى هامش الزيارة، قامت نائب وزير الصحة والسكان بجولة بكلية الطب، يرافقها الأستاذ الدكتور محمد كامل، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة ثناء عبد العظيم عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والأستاذ الدكتور هبة يوسف وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على القطاع الصحي، ولفيف من رؤساء الأقسام.
وخلال اللقاء الموسع، تم استعراض تحليل ملف المواليد والوفيات – خطة السكان والتنمية (2023–2025) بمحافظة بورسعيد، والذي تضمن مؤشرات متعددة من بينها معدلات المواليد، ووفيات حديثي الولادة، ومعدلات الطلاق، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسب الولادات الطبيعية والقيصرية، ضمن منظومة تحليلية تشمل 29 مؤشرًا مركبًا لقياس الزيادة السكانية.
 

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي الدور الحيوي لجامعة بورسعيد كمنارة أكاديمية وبحثية ومجتمعية، مشيرة إلى أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب كليات القطاع الصحي في دعم جهود الدولة، 

و ناقشت إطلاق عدد من الدورات التدريبية والحملات التوعوية والإعلامية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

بورسعيد جامعة بورسعيد وزير الصحة مستشفي بورسعيد الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

السفيرة الأمريكية

السفيرة الأمريكية: استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وتجربة عائلية مميزة في قلب الثقافة المصرية

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: محصلش إن حد قال للطالبة سها إبراهيم إنها مش هتتعين عشان والدها مؤذن

جامعة سوهاج

بسبب عمل والدها.. رئيس جامعة سوهاج يكشف حقيقة رفض تعيين طالبة بالجامعة معيدة

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد