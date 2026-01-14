بورسعيد الدولية لحفظ القرآن: إعلان أسماء الفائزين والمؤهلين للمرحلة الدولية خلال أيام

اختتمت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال ، منافساتها المحلية اليوم في فروع حفظ القرآن كاملًا للرجال، حفظ القرآن كاملًا للإناث، وحفظ القرآن للأطفال، وسط أجواء من الحماس والتنافس الشريف.





اختبر المتسابقين والمتسابقات لجنة من علماء الأزهر الشريف، الذين تابعوا أداء الجميع بدقة، وقدّم المتسابقون تلاوة مبهرة أظهرت المستوى العالي للإعداد والتحضير، وأثارت إعجاب الحضور ولجان التحكيم.



بورسعيد الدولية لـ حفظ القرآن: ترقب إعلان أسماء الفائزين والمؤهلين للمرحلة الدولية خلال أيام

قال الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، إن المرحلة المحلية شهدت مستويات استثنائية من الحفظ والتلاوة، مؤكدًا أن هذه المنافسات تُمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب القرآنية وتشجيع الشباب على التميز، وأضاف أن التحضيرات للنسخة الدولية تسير وفق جدول محكم لضمان تنظيم فعاليات عالمية متميزة.

وأضاف مصيلحي، أن لجنة التحكيم ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء الفائزين والمتأهلين رسميًا للمسابقة الدولية، مشيرًا إلى أن الإعلان سيشمل جميع الفروع ويعكس المستويات العالية التي قدمها المتسابقون خلال المنافسات المحلية.



وبذلك يُسدل الستار على المسابقة المحلية، ويُستعد المتأهلون للمرحلة الدولية التي تُقام في نسختها التاسعة تحت اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، بمشاركة 32 دولة و42 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم، مع إقامة حفلين كبيرين للافتتاح والختام يُذاعان على شاشة التلفزيون المصري بحضور الوزراء وكبار المسؤولين.