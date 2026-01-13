إصابة 6 في انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد

شهد محور 30 يونيو حادث انقلاب سيارة ميكروباص، جنوب بورسعيد بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم ببورسعيد وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حيث تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، ويجري حاليًا نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بالمنطقة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم السير وتأمين الطريق، لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل.

ولا تزال الإجراءات جارية بموقع الحادث، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق المختصة التعامل مع تداعيات الواقعة لحين استقرار الأوضاع.