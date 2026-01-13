قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل لمعالجة هبوط خط الصرف الصحى بقابوطي بورسعيد

العزبى تبحث بمكتبها مع الشركة القابضة إجراءات إصلاح هبوط خط إنحدار الصرف الصحي بالقابوطي
العزبى تبحث بمكتبها مع الشركة القابضة إجراءات إصلاح هبوط خط إنحدار الصرف الصحي بالقابوطي
محمد الغزاوى

عقدت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي فى محافظة بورسعيد اجتماعًا لمناقشة مستجدات أعمال الصرف الصحي بنطاق الحي بناءً على توجيهات معالى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تحديات تمس البنية التحتية وسلامة المواطنين

جاء ذلك في ضوء حدوث هبوط بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة القابوطي بجوار مدرسة عاطف السادات، حيث تم عقد اجتماع بمكتب رئيس الحي بحضور ممثل عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة. 
 

العزبى تبحث بمكتبها مع الشركة القابضة إجراءات إصلاح هبوط خط إنحدار الصرف الصحي بالقابوطي

ويأتي التنسيق بهدف استخراج تصاريح الحفر اللازمة، مع مراعاة جميع المرافق الأخرى من غاز ومياه وكهرباء، لضمان تنفيذ الأعمال دون التسبب في أي كسورات أو تأثيرات سلبية على البنية التحتية القائمة.
 

وأكدت  شيماء العزبي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والتنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية، موجهة إدارات الحي المختصة بسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، بما يضمن سرعة الإنجاز والحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة.
 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وحرصها على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بكافة المحافظات.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد القابوطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد