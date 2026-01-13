تحرك عاجل لمعالجة هبوط خط الصرف الصحى بقابوطي بورسعيد

عقدت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي فى محافظة بورسعيد اجتماعًا لمناقشة مستجدات أعمال الصرف الصحي بنطاق الحي بناءً على توجيهات معالى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تحديات تمس البنية التحتية وسلامة المواطنين



جاء ذلك في ضوء حدوث هبوط بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة القابوطي بجوار مدرسة عاطف السادات، حيث تم عقد اجتماع بمكتب رئيس الحي بحضور ممثل عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.



العزبى تبحث بمكتبها مع الشركة القابضة إجراءات إصلاح هبوط خط إنحدار الصرف الصحي بالقابوطي

ويأتي التنسيق بهدف استخراج تصاريح الحفر اللازمة، مع مراعاة جميع المرافق الأخرى من غاز ومياه وكهرباء، لضمان تنفيذ الأعمال دون التسبب في أي كسورات أو تأثيرات سلبية على البنية التحتية القائمة.



وأكدت شيماء العزبي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والتنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية، موجهة إدارات الحي المختصة بسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، بما يضمن سرعة الإنجاز والحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وحرصها على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بكافة المحافظات.