على مدار اليوم.. فرق ضواحي بورسعيد الميدانية تواصل الأعمال وحملات رفع الإشغالات

تابعت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد الفريق الميدانى لادارة الاشغالات اثناء حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بشوارع ومناطق متعددة بحي الضواحى.



ونفذ الفريق الميدانى لادارة الاشغالات حملة بشارع عبد الرحمن شكرى أمام مدرسة القادسية وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المقاهى والمحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



فرق ضواحى بورسعيد الميدانية تواصل الاعمال وحملات رفع الاشغالات مستمرة لا تتوقف.

وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة عربات يد وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وتند وشماسي و بنوك خشبية وأقفاص بلاستيكية من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى



وشددت العزبى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى

