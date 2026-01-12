تجارية بورسعيد: رجال الأعمال المصريون يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الاثنين، على أن رجال الأعمال في مصر يطمحون نحو إقامة مشروعات كبرى بمجالات مختلفة في سوريا، والشراكة مع نظرائهم بالدولة الشقيقة في مشروعات عديدة.

وأضاف "سعده"، عقب اللقاء الذي جمع أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، مع وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش "الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري" في دمشق، أن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، يؤكد اهتمام الدولة السورية بالشراكة الاقتصادية مع مصر، لذلك يُشارك بالملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبصحبته مجموعة من رجال الأعمال المصريين.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تستفيد الدولة السورية من الخبرات المصرية الكبيرة التي أنشأت الفترة الماضية في مصر ولا تزال، بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشروعات عملاقة في شتى المجالات منها مشروعات في: الطرق، والنقل، البترول، محطات المياه، محطات التحلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه يتواجد على أرض مصر قرابة مليون ونصف سوري، حقق منهم نجاحات كبيرة خاصة في الصناعة، لذلك يطمح رجال الأعمال في مصر نحو إقامة مشروعات بمجالات كبرى مختلفة في سوريا، والشراكة مع نظرائهم الأشقاء في مشروعات عديدة.

ووقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم خلال فعاليات الملتقى مع نظيره في دولة سوريا الشقيقة، والتي تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وشارك في فعاليات "الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري"، عدد من الوزراء في سوريا، واتحادي الغرف التجارية وقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين، والذي يأتي لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي، وإتاحة منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات التجارية بين مصر وسوريا.