قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجارية بورسعيد: رجال الأعمال المصريون يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا

سعده" عقب لقاءه الرئيس السوري: رجال الأعمال المصريين يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا
سعده" عقب لقاءه الرئيس السوري: رجال الأعمال المصريين يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا
محمد الغزاوى

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الاثنين، على أن رجال الأعمال في مصر يطمحون نحو إقامة مشروعات كبرى بمجالات مختلفة في سوريا، والشراكة مع نظرائهم بالدولة الشقيقة في مشروعات عديدة.

وأضاف "سعده"،  عقب اللقاء الذي جمع أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، مع وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش "الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري" في دمشق، أن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، يؤكد اهتمام الدولة السورية بالشراكة الاقتصادية مع مصر، لذلك يُشارك بالملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبصحبته مجموعة من رجال الأعمال المصريين.

سعده" عقب لقاءه الرئيس السوري: رجال الأعمال المصريين يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا

وأشار إلى أنه من الممكن أن تستفيد الدولة السورية من الخبرات المصرية الكبيرة التي أنشأت الفترة الماضية في مصر ولا تزال، بعهد  رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشروعات عملاقة في شتى المجالات منها مشروعات في: الطرق، والنقل، البترول، محطات المياه، محطات التحلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه يتواجد على أرض مصر قرابة مليون ونصف سوري، حقق منهم نجاحات كبيرة خاصة في الصناعة، لذلك يطمح رجال الأعمال في مصر نحو إقامة مشروعات بمجالات كبرى مختلفة في سوريا، والشراكة مع نظرائهم الأشقاء في مشروعات عديدة.

ووقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم خلال فعاليات الملتقى مع نظيره في دولة سوريا الشقيقة، والتي تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وشارك في فعاليات "الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري"، عدد من الوزراء في سوريا، واتحادي الغرف التجارية وقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين، والذي يأتي لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي، وإتاحة منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات التجارية بين مصر وسوريا.

بورسعيد غرفة بورسعيد التجارية اتحاد الغرف التجارية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

أرشيفية

روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 2.3% خلال أول 10 أيام من يناير

انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 2.3% خلال أول 10 أيام من يناير

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد