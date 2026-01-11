بورسعيد.. انتظام امتحانات صفوف النقل بإدارة شمال التعليمية

تابع طاهر الغرباوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير امتحانات صفوف النقل بعدد من مدارس إدارة شمال التعليمية، وذلك للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأدائها في هدوء وانتظام .

جاء ذلك بحضور الأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وشملت الجولة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات وكان في استقباله الأستاذة عبير الجوهري مدير المدرسة التي تضم 27 لجنة امتحانية بإجمالي عدد 580 طالبة بالصف الأول الثانوي، حيث أدين الامتحان في مادة التاريخ، كما تضم المدرسة 30 لجنة امتحانية بإجمالي عدد 640 طالباً بالصف الثاني الثانوي.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة العبور الإعدادية بنين وكان في استقبال سيادته الأستاذ أحمد عزام مدير المدرسة التي تضم 17 لجنة امتحانية بإجمالي عدد 346 طالباً حيث أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والعلوم طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

انتظام امتحانات صفوف النقل بإدارة شمال التعليمية

واستكمل طاهر الغرباوي جولته بمتابعة امتحانات مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بحضور الأستاذ محمد البدري مدير المدرسة التي تضم 10 لجان امتحانية بإجمالي عدد 405 طلاب وطالبات حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادة الرياضيات وطلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة الرياضيات وطلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم وطلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

وخلال الجولة حرص وكيل وزارة التعليم على متابعة العمل داخل حجرات النظام والمراقبة بالمدارس المستهدفة للزيارة حيث وجه عدداً من النصائح الفنية لأعضاء الحجرات مشدداً على الدقة والانضباط في العمل والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات متمنياً للجميع التوفيق والسداد والخروج بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.

وأكد الغرباوي خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مشيداً بحالة الانضباط داخل المدارس وحسن التنظيم والتعاون بين القيادات التعليمية وهيئات التدريس.

واختتم وكيل تعليم بورسعيد الجولة بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس حرصاً على انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الجودة والانضباط.