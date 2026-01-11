للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وزير الطيران المدني

استقبل الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال زيارته للجامعة للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة بالمقر الرئيسي بالجامعة وقد شارك في الاستقبال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة.



حيث كانت رسالة الدكتوراة مقدمة من الباحث أيمن محمد عمارة بعنوان دور إدارة علاقات العملاء الإلكترونية كمتغير وسيط في العلاقة بين التحول الرقمي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة حالة شركة مصر للطيران.

رئيس جامعة بورسعيد: الجامعة منصة فاعلة لربط البحث العلمي بسوق العمل

وكانت لجنة المناقشة والحُكم مكونة من:

أ.د سامح الحفني وزير الطيران المدني (مناقشا)

أ.د محمد نمر أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة سوهاج (مناقشا)

أ.د وائل زكريا الصاوي أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بورسعيد(مشرفا)

أ.م.د فيبي نصحي أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بورسعيد (مناقشا).

هذا وقد حضر فعاليات المناقشة الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب.

وعقب المناقشة عبر وزير الطيران المدني عن سعادته من استقبال رئيس جامعة بورسعيد ووجوده في جامعة بورسعيد بشكل عام وكلية التجارة بشكل خاص وخاصة أنه أحد أبناء كلية التجارة جامعة بورسعيد وحاصل على الدكتوراة من هذا الصرح الأكاديمي العلمي العظيم .

ومناقشة هذه الرسالة تأتي تأكيدًا على أهمية توظيف التحول الرقمي وإدارة علاقات العملاء في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، بما يدعم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030."



ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتشريف الجامعة بزيارة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مؤكدًا اعتزازنا بسيادته، ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة، وهو ما يعكس إيمانًا حقيقيًا بدور الجامعات في دعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية وسوق العمل.



وتحرص جامعة بورسعيد على فتح آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."