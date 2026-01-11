قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وزير الطيران المدني

رئيس جامعة بورسعيد: الجامعة منصة فاعلة لربط البحث العلمي بسوق العمل
رئيس جامعة بورسعيد: الجامعة منصة فاعلة لربط البحث العلمي بسوق العمل
محمد الغزاوى

استقبل الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال زيارته للجامعة للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة بالمقر الرئيسي بالجامعة وقد شارك في الاستقبال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة.

حيث كانت رسالة الدكتوراة مقدمة من الباحث أيمن محمد عمارة بعنوان دور إدارة علاقات العملاء الإلكترونية كمتغير وسيط في العلاقة بين التحول الرقمي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة حالة شركة مصر للطيران.

 رئيس جامعة بورسعيد: الجامعة منصة فاعلة لربط البحث العلمي بسوق العمل

وكانت لجنة المناقشة والحُكم مكونة من:
أ.د سامح الحفني وزير الطيران المدني (مناقشا)
أ.د محمد نمر أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة سوهاج (مناقشا)
أ.د وائل زكريا الصاوي أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بورسعيد(مشرفا)
أ.م.د  فيبي نصحي أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بورسعيد (مناقشا).
هذا وقد حضر فعاليات المناقشة الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب.

وعقب المناقشة عبر وزير الطيران المدني عن سعادته من استقبال رئيس جامعة بورسعيد ووجوده في جامعة بورسعيد بشكل عام وكلية التجارة بشكل خاص وخاصة أنه أحد أبناء كلية التجارة جامعة بورسعيد وحاصل على الدكتوراة من هذا الصرح الأكاديمي العلمي العظيم .
ومناقشة هذه الرسالة تأتي تأكيدًا على أهمية توظيف التحول الرقمي وإدارة علاقات العملاء في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، بما يدعم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030."
 

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتشريف الجامعة بزيارة  الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مؤكدًا اعتزازنا بسيادته، ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة، وهو ما يعكس إيمانًا حقيقيًا بدور الجامعات في دعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية وسوق العمل.


وتحرص جامعة بورسعيد على فتح آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."

بورسعيد الطيران المدني جامعة بورسعيد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «متحف برلمان الشعب»

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الأحد 11 يناير في البنوك

الإيجار القديم

خطوة بخطوة..كيفية التقديم على شقق السكن البديل وآخر موعد للحجز

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد