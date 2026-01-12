بورسعيد | الغرباوي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة ملفات مهمة

عقد الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعا موسعا مع الدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الإبتدائي وأعضاء الإدارة بالمديرية ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتكثيف التنسيق لمناقشة عدد من الأمور والملفات المهمة التي تخص منظومة العمل بالإدارة.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية .

اجتماعًا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة عدد من الملفات المهمة

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المرتبطة بسير العملية التعليمية بالمرحلة الابتدائية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء الإداري والتعليمي، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ.

وخلال الاجتماع، أشاد الأستاذ طاهر الغرباوي بمنظومة العمل بإدارة التعليم الابتدائي، مثمناً الجهود المبذولة تحت القيادة الحكيمة والواعية للدكتورة آمال شعبان، مؤكدًا أن ما تحقق من انضباط نسبي وتقدم في عدد من الملفات يعكس رؤية إدارية واعية تعمل وفق منهج مؤسسي واضح.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة العامة للتعليم العام وإدارة التعليم الابتدائي، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والالتزام بالمعايير المهنية واللوائح المنظمة للعمل، بما يضمن جودة الأداء داخل المدارس.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الأستاذ طاهر الغرباوي بضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لما تم الاتفاق عليه، ومواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالمرحلة الابتدائية باعتبارها حجر الأساس في بناء العملية التعليمية، بما يتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم ورؤية الدولة لتطوير التعليم.