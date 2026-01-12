قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور مهند الغزاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، من أبو ظبي، أن ملف التظاهرات في إيران معقد ويضم العديد من الفاعلين، مشيرًا إلى أن الأحداث الحالية ليست مجرد مظاهرات شعبية بل لها أبعاد سياسية واقتصادية عميقة، موضحًا أن الضغط الأمريكي عبر العقوبات الاقتصادية ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الاقتصادية داخل إيران، والتي لا تمتلك حلولًا اقتصادية فعّالة للتعامل معها.

وأضاف مهند الغزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التظاهرات الحالية كبيرة، وأن السلطات الإيرانية اتخذت قرارًا بقمع المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، مؤكدًا أن هناك مؤشرات سياسية وعملية على استعدادات أمريكية لأي عمل عسكري محتمل. 

وأشار مهند الغزاوى، إلى أن إيران تجاهلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل في الأزمة الداخلية، معتبرًا أن موقفها يظهر تصعيدًا داخليًا معتمدًا على القمع الشديد، موضحًا أن قرار ترامب بضرب إيران متخذ بالفعل، ويتوقف الآن على الطريقة والأسلوب، مؤكدًا أن أي تدخل أمريكي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة وربما إلى نظام جديد في إيران. 

ونوه مهند الغزاوى، بأن إيران تستخدم الآن سيناريو مشابه لما جرى في سوريا مع نظام بشار الأسد في التعامل مع المتظاهرين، ما يعكس النهج الأمني والعسكري القمعي.

