اضطراب حالة الطقس.. تكثيف أعمال سحب مياه الأمطار من شوارع ومناطق زهور بورسعيد

تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد التعامل السريع مع تراكم مياه الصرف بالشوارع تزامناً مع سوء الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد ، وانتشرت سيارات كسح المياه التابعة لديوان عام الحي بعدد من الشوارع والمناطق تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

تزامناً مع اضطراب حالة الطقس..تكثيف أعمال سحب مياه الامطار من شوارع ومناطق زهور بورسعيد

وانتشرت الفرق الميدانية وسيارات كسح المياه ، لسحب مياه الأمطار المتراكمة من عدد من مناطق الحي السكنية وشوارعه الرئيسية والفرعية ، حيث تم سحب المياه من مختلف الشوارع .

و كثف عمال الحي بمشاركة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، من جهودهم في اعمال تسليك بالوعات الامطار وخطوط الصرف الصحي وسحب تراكمات مياه الأمطار والصرف الصحي بشوارع الحراسات والتحرير وعبد الحليم محمود وعدد من المناطق ،الواقعة في نطاق حي الزهور.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق الحي المختلفة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للحي ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.