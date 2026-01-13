قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عبد الله عبد الموجود.. من دموع دولة التلاوة إلى عرش بورسعيد الدولية.. قصة طفل أبكى القلوب ويقترب من اللقب العالمي

عبد الله عبد الموجود.. من دموع دولة التلاوة إلى عرش بورسعيد الدولية.. قصة طفل أبكى القلوب ويقترب من اللقب العالمي
عبد الله عبد الموجود.. من دموع دولة التلاوة إلى عرش بورسعيد الدولية.. قصة طفل أبكى القلوب ويقترب من اللقب العالمي
محمد الغزاوى

​تصدر الطفل الموهوب عبد الله عبد الموجود ترند منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تحولت قصة كفاحه وشغفه بالقرآن الكريم إلى ملحمة إنسانية تابعها الملايين، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الحالية.

​يعود أصل القصة إلى الظهور المؤثر لعبد الله في برنامج دولة التلاوة، حيث انهمر الصغير في بكاء مرير وبحرقة شديدة عقب خروجه من المنافسة، جسد هذا البكاء حباً فطرياً وتعلقاً شديداً بآيات الله، مما دفع وزير الأوقاف للتدخل فوراً في لفتة إنسانية كريمة، حيث قام بتقبيل رأس الطفل واحتضنه قائلاً: "دموعك غالية علينا والمستقبل قدامك كبير"، وهي الكلمات التي جبرت خاطر الصغير وأشعلت موجة تعاطف غير مسبوقة من الجمهور ولجنة التحكيم.


​انتقل عبد الله من منصة دولة التلاوة ليثبت للعالم أن الموهبة الحقيقية لا تنطفئ، حيث شارك في مسابقة بورسعيد الدولية ووقف أمام لجنة تحكيم عالمية. أبهر الصغير الجميع بتلاوة خاشعة وإتقان منقطع النظير، مما دفع أعضاء اللجنة لمداعبته وتشجيعه قائلين: "هنا ما فيش بكاء.. أنت بطل".


​تفاعلت لجنة التحكيم مع أداء عبد الله بشكل استثنائي، حيث أكد الخبراء أنه يتمتع بخامة صوتية متميزة وثبات انفعالي يضعه في مقدمة المرشحين لحصد المركز الأول على مستوى العالم، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط الصور التذكارية معه عقب انتهاء فقراته، في إشارة واضحة إلى التقدير الكبير لموهبته التي تبشر بظهور "قارئ عالمي" جديد يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.


​تابع عبد الله عبد الموجود مسيرته بخطى ثابتة، ليحول دموع الأمس إلى نجاحات اليوم، ويؤكد أن الشغف بالقرآن هو الطريق الأقصر لقلوب الناس ومنصات التتويج.

بورسعيد القرآن الكريم والابتهال الديني محافظة بورسعيد بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لموقعة السنغال

إبراهيما سيسوكو

نانت الفرنسي يضم إبراهيما سيسوكو من بوخوم

لويس كابرال

بنفيكا البرتغالي يضم لويس كابرال من إستريلا مادورا

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد