عبد الله عبد الموجود.. من دموع دولة التلاوة إلى عرش بورسعيد الدولية.. قصة طفل أبكى القلوب ويقترب من اللقب العالمي

​تصدر الطفل الموهوب عبد الله عبد الموجود ترند منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تحولت قصة كفاحه وشغفه بالقرآن الكريم إلى ملحمة إنسانية تابعها الملايين، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الحالية.

​يعود أصل القصة إلى الظهور المؤثر لعبد الله في برنامج دولة التلاوة، حيث انهمر الصغير في بكاء مرير وبحرقة شديدة عقب خروجه من المنافسة، جسد هذا البكاء حباً فطرياً وتعلقاً شديداً بآيات الله، مما دفع وزير الأوقاف للتدخل فوراً في لفتة إنسانية كريمة، حيث قام بتقبيل رأس الطفل واحتضنه قائلاً: "دموعك غالية علينا والمستقبل قدامك كبير"، وهي الكلمات التي جبرت خاطر الصغير وأشعلت موجة تعاطف غير مسبوقة من الجمهور ولجنة التحكيم.



​انتقل عبد الله من منصة دولة التلاوة ليثبت للعالم أن الموهبة الحقيقية لا تنطفئ، حيث شارك في مسابقة بورسعيد الدولية ووقف أمام لجنة تحكيم عالمية. أبهر الصغير الجميع بتلاوة خاشعة وإتقان منقطع النظير، مما دفع أعضاء اللجنة لمداعبته وتشجيعه قائلين: "هنا ما فيش بكاء.. أنت بطل".

​



​تفاعلت لجنة التحكيم مع أداء عبد الله بشكل استثنائي، حيث أكد الخبراء أنه يتمتع بخامة صوتية متميزة وثبات انفعالي يضعه في مقدمة المرشحين لحصد المركز الأول على مستوى العالم، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط الصور التذكارية معه عقب انتهاء فقراته، في إشارة واضحة إلى التقدير الكبير لموهبته التي تبشر بظهور "قارئ عالمي" جديد يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.



​تابع عبد الله عبد الموجود مسيرته بخطى ثابتة، ليحول دموع الأمس إلى نجاحات اليوم، ويؤكد أن الشغف بالقرآن هو الطريق الأقصر لقلوب الناس ومنصات التتويج.