قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خالص التهنئة إلى نواب بورسعيد الجدد بمجلس النواب الأستاذ عادل اللمعي، والأستاذ أحمد فرغلي، والأستاذ حسن عمار، والدكتور أمل عصفور والدكتورة مروة حلاوة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية وخدمة أبناء المحافظة.

بعد أدائهم اليمين الدستورية محافظ بورسعيد يهنئ أعضاء مجلس النواب الجدد

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على استمرار وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع السادة نواب البرلمان، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين، في إطار من العمل الجماعي وتكامل الأدوار

وأوضح المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة العمل بالمحافظة في مختلف القطاعات، بما يحقق الصالح العام لأبناء بورسعيد