محافظ بورسعيد يهنئ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والوكيلين

قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية، ومواصلة جهوده المخلصة في دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بما يعزز مكانته كأحد أعمدة الدولة الوطنية.

محافظ بورسعيد يهنئ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب و الوكيلين

وأشاد محافظ بورسعيد بما يتمتع به المستشار هشام بدوي من خبرات قانونية وقضائية راسخة، ومسيرة مهنية مشرفة، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

كما هنأ محافظ بورسعيد كلًا من الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الدائم بين المحافظة ومجلس النواب في تشكيله الجديد، بما يحقق التكامل المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.