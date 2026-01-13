محافظ بورسعيد يهنئ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والوكيلين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
محافظات

محمد الغزاوى

قدم اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة إلى  المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية، ومواصلة جهوده المخلصة في دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بما يعزز مكانته كأحد أعمدة الدولة الوطنية.

وأشاد محافظ بورسعيد بما يتمتع به المستشار هشام بدوي من خبرات قانونية وقضائية راسخة، ومسيرة مهنية مشرفة، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

كما هنأ محافظ بورسعيد كلًا من الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون البنّاء والتنسيق الدائم بين المحافظة ومجلس النواب في تشكيله الجديد، بما يحقق التكامل المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

بورسعيد مجلس النواب محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

