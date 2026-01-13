قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
نوة الفيضة الكبرى .. ارتفاع الأمواج يعطل سفينة تجارية في غطاس بورسعيد .. وشحوط مركب بشاطئ بالإسكندرية | تفاصيل

محمد الغزاوى   -  
أحمد بسيوني

شهد ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جنوح سفينة تحمل اسم FENER بالقرب من الشاطئ، وذلك في ظل موجة من الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع الأمواج، وهبوب رياح قوية، وتيارات مائية شديدة.

وتعرضت السفينة، للجنوح، ودفعتها التيارات المائية القوية باتجاه الشاطئ، وسط صعوبة في التحكم بمسارها بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتشهد محافظة بورسعيد منذ ساعات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع في منسوب الأمواج .

وجاري متابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة والمنطقة المحيطة بها، مع بحث سبل التعامل مع الجنوح وسحب السفينة إلى عمق البحر، في الوقت الذي لم تتأثر حركة الملاحة بالواقعة.

كما شهد كورنيش محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم، واقعة جنوح مركب صغير بعد أن دفعته الرياح القوية والأمواج المرتفعة خارج مساره الطبيعي، ليستقر على مقربة من الشاطئ، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بجنوح مركب أمام كورنيش محطة الرمل، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المكان ومتابعة الموقف للتأكد من سلامة طاقم المركب وعدم وجود تسريب أو أضرار قد تهدد السلامة العامة.

وأكدت المصادر أن الحادث وقع نتيجة شدة الرياح وتقلبات الطقس المفاجئة، التي أدت إلى فقدان المركب السيطرة مؤقتًا، قبل أن يتم احتواء الموقف دون تسجيل أي تلفيات تُذكر.

وتواصل الجهات المختصة فحص المركب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعويمه، مع التشديد على متابعة حركة الملاحة البحرية ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية على سواحل الإسكندرية.

