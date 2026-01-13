تعرف على سبل مواجهة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية بدمياط

​استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها ظاهرة تآكل الشواطئ وتأثير التغيرات المناخية.

​شهد اللقاء حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

​في مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة سوزان الغرباوي التهنئة للدكتور أيمن الشهابي على النجاح الملموس الذي حققه "أسبوع الاستدامة" بدمياط، مشيدةً بالطفرة والتغييرات الإيجابية التي شهدتها المحافظة مؤخراً في ملفات البيئة والتطوير الحضري.



وخلال الاجتماع، طرح محافظ دمياط ملف تآكل الأراضي بمدينة رأس البر بسبب ارتفاع منسوب البحر، مؤكداً أن حواجز الأمواج الحالية أدت إلى وجود ترسبات تستوجب دراسة دقيقة.

وأشار "المحافظ" إلى حاجة المحافظة الماسة لتوفير معلومات وبيانات كاملة ودقيقة حول نسب تآكل الأراضي في رأس البر، لوضع حلول علمية تضمن الحفاظ على جغرافية المنطقة.

وشدد "المحافظ" على أهمية دراسة تاريخ الشاطئ بمدينة رأس البر، مؤكداً أن فهم التغيرات الجغرافية والمناخية التي طرأت على المنطقة عبر العقود الماضية هو المفتاح الأساسي الذي سيمكن المحافظة من التنبؤ بالكوارث الطبيعية القادمة، موضحًا أن هذا التحليل التاريخي، مدعوماً بالبيانات العلمية، سيعزز من قدرة الأجهزة التنفيذية على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي طوارئ.

​​من جانبها، أعلنت الدكتورة سوزان الغرباوي عن خطة اليونسكو لتجهيز محافظة دمياط بأحدث الأدوات التقنية، والتي تشمل: أجهزة رصد منسوب سطح البحر: لمتابعة الارتفاع والانخفاض بشكل دقيق، وأجهزة استشعار عن بُعد: للتنبؤ بالزلازل والكوارث الطبيعية قبل وقوعها، ومنظومة إنذار مبكر: لتأهيل المحافظة للاستعداد والتعامل الفوري مع المخاطر الطبيعية المحتملة.

واختتم "المحافظ" اللقاء بالتأكيد على أن امتلاك هذه البيانات والتقنيات الحديثة يمثل حائط صد لحماية الاستثمارات بمدينة رأس البر، ويسهم بشكل مباشر في الترويج السياحي للمدينة، من خلال خلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز من ثقة المستثمرين والزوار على حد سواء.