قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه
الإسكان الاجتماعي: تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية والانتهاء من 790 ألف شقة
إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بـ معرض القاهرة للكتاب 2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على سبل مواجهة تآكل الشواطئ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

​استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها ظاهرة تآكل الشواطئ وتأثير التغيرات المناخية.

​شهد اللقاء حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث  الرسمي للمحافظة.

​في مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة سوزان الغرباوي التهنئة للدكتور أيمن الشهابي على النجاح الملموس الذي حققه "أسبوع الاستدامة" بدمياط، مشيدةً بالطفرة والتغييرات الإيجابية التي شهدتها المحافظة مؤخراً في ملفات البيئة والتطوير الحضري.
 

وخلال الاجتماع، طرح محافظ دمياط ملف تآكل الأراضي بمدينة رأس البر بسبب ارتفاع منسوب البحر، مؤكداً أن حواجز الأمواج الحالية أدت إلى وجود ترسبات تستوجب دراسة دقيقة.

وأشار "المحافظ" إلى حاجة المحافظة الماسة لتوفير معلومات وبيانات كاملة ودقيقة حول نسب تآكل الأراضي في رأس البر، لوضع حلول علمية تضمن الحفاظ على جغرافية المنطقة.

وشدد "المحافظ" على أهمية دراسة تاريخ الشاطئ بمدينة رأس البر، مؤكداً أن فهم التغيرات الجغرافية والمناخية التي طرأت على المنطقة عبر العقود الماضية هو المفتاح الأساسي الذي سيمكن المحافظة من التنبؤ بالكوارث الطبيعية القادمة، موضحًا أن هذا التحليل التاريخي، مدعوماً بالبيانات العلمية، سيعزز من قدرة الأجهزة التنفيذية على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي طوارئ.

​​من جانبها، أعلنت الدكتورة سوزان الغرباوي عن خطة اليونسكو لتجهيز محافظة دمياط بأحدث الأدوات التقنية، والتي تشمل: أجهزة رصد منسوب سطح البحر: لمتابعة الارتفاع والانخفاض بشكل دقيق، وأجهزة استشعار عن بُعد: للتنبؤ بالزلازل والكوارث الطبيعية قبل وقوعها، ومنظومة إنذار مبكر: لتأهيل المحافظة للاستعداد والتعامل الفوري مع المخاطر الطبيعية المحتملة.

واختتم "المحافظ" اللقاء بالتأكيد على أن امتلاك هذه البيانات والتقنيات الحديثة يمثل حائط صد لحماية الاستثمارات بمدينة رأس البر، ويسهم بشكل مباشر في الترويج السياحي للمدينة، من خلال خلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز من ثقة المستثمرين والزوار على حد سواء.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي شيماء الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات

وزير الاتصالات

الاتصالات: التكنولوجيا فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب

البرلمان

برلماني: هدفنا الأساسي خدمة الشعب

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد